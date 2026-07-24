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Зворушливе відео: іспанець Порро вручив дідусю медаль чемпіона світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Зворушливе відео: іспанець Порро вручив дідусю медаль чемпіона світу з футболу
Антоніо Сауседа з чотирьох років возив Порро на тренування та підтримував у прагненні стати професійним футболістом

Порро здійснив обіцянку, яку дав своєму дідусеві ще в дитинстві

Правий захисник збірної Іспанії з футболу Педро Порро став учасником зворушливої історії після завершення Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

26-річний футболіст здійснив обіцянку, яку дав своєму дідусеві ще в дитинстві. Антоніо Сауседа з чотирьох років возив майбутнього чемпіона світу на тренування та всіляко підтримував його у прагненні стати професійним футболістом.

Після тріумфу іспанської збірної у фіналі проти Аргентини Порро привіз чоловіку золоту медаль світової першості.

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Допис, поширений Pedro Porro (@pedroporro29_)

На своїй сторінці в Instagram футболіст поділився відео моменту, коли дідусь отримав цей особливий подарунок.

«Місію виконано», – підписав публікацію Порро.

Відео швидко стало популярним у соцмережі, зібравши понад 530 тисяч лайків.

На Чемпіонаті світу 2026 Педро Порро відзначився двома забитими м'ячами у шести зіграних матчах.

До слова, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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