Американці назвали автомобілі, які найбільше розчарували своїх власників
Американська організація Consumer Reports назвала 10 автомобілів, що найбільше розчарували своїх власників
Consumer Reports – відома американська організація, що спеціалізується на дослідженні споживацьких ринків – опублікувала то-10 автомобілів, які приносили господарям найменше задоволення у 2021 році. У опитуванні взяли участь понад 300 тис. людей.
На десятій сходинці розташувався Kia Forte. В Україні його знають під ім’ям Cerato. Але зараз ця модель у нас офіційно не продається. Лише 47% опитаних готові знову купити цей автомобіль.
Такий саме відсоток отримав Cadillac XT4.
Два позашляховики Jeep – Renegade та Compass – набрали по 46%. Стільки ж отримав Infiniti QX50.
На п'ятій сходинці опинився Nissan Rogue Sport, відомий українцям під ім’ям Qashqai, із 42% задоволений покупців.
Далі – Infiniti, Q50 із 40%.
Кросовер Chevrolet Trax зміг набрати лише 37%.
За Ford EcoSport віддали голос лише 30%.
А лідером рейтингу незадоволеності став маленький японський кросовер Toyota C-HR, яка отримала 29%.
Читайте також: