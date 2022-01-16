Американці назвали автомобілі, які найбільше розчарували своїх власників

Американська організація Consumer Reports назвала 10 автомобілів, що найбільше розчарували своїх власників

Consumer Reports – відома американська організація, що спеціалізується на дослідженні споживацьких ринків – опублікувала то-10 автомобілів, які приносили господарям найменше задоволення у 2021 році. У опитуванні взяли участь понад 300 тис. людей.

На десятій сходинці розташувався Kia Forte. В Україні його знають під ім’ям Cerato. Але зараз ця модель у нас офіційно не продається. Лише 47% опитаних готові знову купити цей автомобіль.

Такий саме відсоток отримав Cadillac XT4.

Два позашляховики Jeep – Renegade та Compass – набрали по 46%. Стільки ж отримав Infiniti QX50.

На п'ятій сходинці опинився Nissan Rogue Sport, відомий українцям під ім’ям Qashqai, із 42% задоволений покупців.

Далі – Infiniti, Q50 із 40%.

Кросовер Chevrolet Trax зміг набрати лише 37%.

За Ford EcoSport віддали голос лише 30%.

А лідером рейтингу незадоволеності став маленький японський кросовер Toyota C-HR, яка отримала 29%.