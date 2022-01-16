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    Американці назвали автомобілі, які найбільше розчарували своїх власників

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    Toyota C-HR очолила рейтинг незадоволеності американських покупців - Американці назвали автомобілі, які найбільше розчарували своїх власників
    Toyota C-HR очолила рейтинг незадоволеності американських покупців
    фото з відкритих джерел

    Американська організація Consumer Reports назвала 10 автомобілів, що найбільше розчарували своїх власників

    Consumer Reports – відома американська організація, що спеціалізується на дослідженні споживацьких ринків – опублікувала то-10 автомобілів, які приносили господарям найменше задоволення у 2021 році. У опитуванні взяли участь понад 300 тис. людей.

    На десятій сходинці розташувався Kia Forte. В Україні його знають під ім’ям Cerato. Але зараз ця модель у нас офіційно не продається. Лише 47% опитаних готові знову купити цей автомобіль.

    Такий саме відсоток отримав Cadillac XT4.

    Два позашляховики Jeep – Renegade та Compass – набрали по 46%. Стільки ж отримав Infiniti QX50.

    На п'ятій сходинці опинився Nissan Rogue Sport, відомий українцям під ім’ям Qashqai, із 42% задоволений покупців.

    Далі – Infiniti, Q50 із 40%.

    Кросовер Chevrolet Trax зміг набрати лише 37%.

    За Ford EcoSport віддали голос лише 30%.

    А лідером рейтингу незадоволеності став маленький японський кросовер Toyota C-HR, яка отримала 29%.

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    Теги: кросовери Toyota Kia Nissan Jeep Ford
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    Американці назвали автомобілі, які найбільше розчарували своїх власників