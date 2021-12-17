Американці назвали марки автомобілів, якими покупці задоволені найбільше
Дослідження було складено за даними опитування майже 5 тис. клієнтів
Найбільше американці задоволені японськими автомобілями. Про це свідчать дані компанії ACSI, яка оприлюднила дослідження під назвою «Індекс задоволеності американських покупців».
У даному випадку не йдеться про якість автомобілів. Цей індекс демонструє виключно те, наскільки покупець задоволений своїм автомобілем.
Дослідження було складено за даними опитування майже 5 тис. клієнтів, яких обирали випадковим чином в період з 6 липня 2020 року по 28 червня 2021 року. Власників автомобілів попросили оцінити їхній останній досвід з автомобілем.
Результати вказували за шкалою від нуля до 100.
За результатами опитування найбільше балів – 82 – набрала Honda. Це на 4% більше за торішній результат.
Слідом за японським брендом йде одразу три марки із результатом 81 бал:
- BMW;
- Lexus;
- Subaru.
Далі знову три автомобільні бренди з однаковим балом – 80:
- Audi;
- Ram;
- Tesla.
Ще трьом автовиробникам вдалось перевершити середній показник задоволеності для галузі у 78 балів:
- Hyundai;
- Mazda;
- Toyota.
Найнижчі бали отримали автомобілі Mitsubishi та Chrysler, які отримали 71 та 70 балів, відповідно.
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