Американці назвали марки автомобілів, якими покупці задоволені найбільше

Дослідження було складено за даними опитування майже 5 тис. клієнтів

Найбільше американці задоволені японськими автомобілями. Про це свідчать дані компанії ACSI, яка оприлюднила дослідження під назвою «Індекс задоволеності американських покупців».

У даному випадку не йдеться про якість автомобілів. Цей індекс демонструє виключно те, наскільки покупець задоволений своїм автомобілем.

Дослідження було складено за даними опитування майже 5 тис. клієнтів, яких обирали випадковим чином в період з 6 липня 2020 року по 28 червня 2021 року. Власників автомобілів попросили оцінити їхній останній досвід з автомобілем.

Результати вказували за шкалою від нуля до 100.

За результатами опитування найбільше балів – 82 – набрала Honda. Це на 4% більше за торішній результат.

Слідом за японським брендом йде одразу три марки із результатом 81 бал:

BMW;

Lexus;

Subaru.

Далі знову три автомобільні бренди з однаковим балом – 80:

Audi;

Ram;

Tesla.

Ще трьом автовиробникам вдалось перевершити середній показник задоволеності для галузі у 78 балів:

Hyundai;

Mazda;

Toyota.

Найнижчі бали отримали автомобілі Mitsubishi та Chrysler, які отримали 71 та 70 балів, відповідно.