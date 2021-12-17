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    Американці назвали марки автомобілів, якими покупці задоволені найбільше

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    Американці найбільше задоволені автомобілями Honda - Американці назвали марки автомобілів, якими покупці задоволені найбільше
    Американці найбільше задоволені автомобілями Honda
    фото з відкритих джерел

    Дослідження було складено за даними опитування майже 5 тис. клієнтів

    Найбільше американці задоволені японськими автомобілями. Про це свідчать дані компанії ACSI, яка оприлюднила дослідження під назвою «Індекс задоволеності американських покупців».

    У даному випадку не йдеться про якість автомобілів. Цей індекс демонструє виключно те, наскільки покупець задоволений своїм автомобілем.

    Дослідження було складено за даними опитування майже 5 тис. клієнтів, яких обирали випадковим чином в період з 6 липня 2020 року по 28 червня 2021 року. Власників автомобілів попросили оцінити їхній останній досвід з автомобілем.

    Результати вказували за шкалою від нуля до 100.

    За результатами опитування найбільше балів – 82 – набрала Honda. Це на 4% більше за торішній результат.

    Слідом за японським брендом йде одразу три марки із результатом 81 бал:

    • BMW;
    • Lexus;
    • Subaru.

    Далі знову три автомобільні бренди з однаковим балом – 80:

    • Audi;
    • Ram;
    • Tesla.

    Ще трьом автовиробникам вдалось перевершити середній показник задоволеності для галузі у 78 балів:

    • Hyundai;
    • Mazda;
    • Toyota.

    Найнижчі бали отримали автомобілі Mitsubishi та Chrysler, які отримали 71 та 70 балів, відповідно.

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    Теги: Tesla Hyundai Toyota BMW Audi Honda Lexus Subaru Mazda
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    Американці назвали марки автомобілів, якими покупці задоволені найбільше