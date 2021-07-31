Американці назвали найкращі гібридні та електричні вживані автомобілі

Аналітики з США склали два списки вигідних вживаних авто з акумуляторами

Експерти Kelley Blue Book – американська компанія, що займається оцінкою транспортних засобів та дослідженнями в галузі автомобілебудування – склали два списки вигідних вживаних авто з акумуляторами – за ціною до 20 та до 15 тисяч доларів.

Головними критеріями оцінювання були надійність та енергоефективність автомобілів. Ціни наведені на основі середньостатистичних даних Kelley Blue Book, що може означати, що знайти потрібний автомобіль за вказаною ціною буде складно. Але це дає розуміння того, на які авто варто звернути увагу тим, хто бажає придбати економічний транспортний засіб з альтернативною силовою установкою.

Топ-10 найкращих гібридів та електромобілів Kelley Blue Book вартістю менше ніж 20 000 доларів виглядає наступним чином.

На 10 місці розташувався гібрид Kia Niro 2019 року. Його енергоефективність – 4,8 л/100 км, запас ходу – 938 км.

Дев'яте місце дісталось Chevrolet Volt 2017 року, що забезпечує загальний пробіг у 676 км і витрачає 2,2 л/100 км протягом перших 85 км, а далі збільшує споживання до 5,6 л/100 км.

На восьмому місці – Nissan Leaf 2018 року, електрокар із загальним пробігом у 243 км і енергоефективністю на рівні 2,1 кВт/100 км. Сьома позиція дісталась електромобілю Chevrolet Bolt EV 2017 року, який має запас ходу 383 км та енергоефективність 1,97 кВт/100 км.

Lexus ES 300h 2015 року займає шосту сходинку із показником пробігу у 1107 км та споживанням бензину на рівні 5,9 л/100 км.

П’яте місце – за Honda Accord Hybrid 2015 року, загальний пробіг якого становить 969 км, а витрата пального – 5 л/100 км.

Четверте місце дісталось позашляховику Toyota Highlander Hybrid 2013 року з витратою пального 8,4 л/100 км та запасом ходу у 775,7 км.

Трійку найкращих моделей відкриває Toyota Гібрид RAV4 2016 року із показниками 7,3 л/100 км та 763 км пробігу.

Друге місце – також за Toyota. Гібридний Camry 2017 року має запас ходу у 1095 км та споживання пального 5,9 л/100 км.

Найкращим уживаним автомобілем вартістю менш як 20 000 доларів, за оцінкою Kelly Blue Book, є Toyota Prius 2017 року із запасом ходу 946 км та енергоефективністю на рівні 4,5 л/100 км.

Список кращих електричних та електрифікованих моделей за ціною до 15 000 доларів відкриває Volkswagen Jetta Hybrid 2016 року. Седан показує витрату пального 5,3 л/100 км.

Ford Fusion 2016 року опинився на дев’ятому місці, тоді як Toyota Prius C 2017 року посідає восьму сходинку.

Hyundai Sonata Hybrid 2015 року з витратою 6,4 л/100 км опинився на сьомій позиції, трохи нижче Kia Optima Hybrid 2014 року із показником 6,4 л/100 км.

П'яте місце дісталось електрокару Nissan Leaf 2017 року із загальним пробігом у 172 км, а Chevrolet Volt 2015 посідає четверте місце.

Трійку лідерів відкриває Honda Civic Hybrid 2015 року, який виявився менш ефективним за Toyota Camry Hybrid 2014 року, що посіла друге місце, із загальним рейтингом 5,9 л/100 км та запасом ходу у 1094 км.

Перше місце – знову за Toyota Prius 2015 року, завдяки дальності ходу у 919 км та споживанню пального 4,9 л/100 км.

Джерело: 24 канал