«Діяли швидко і професійно». Глава МВС пояснив, як було ліквідовано голосіївського терориста

За словами Клименка, попри вчинок двох патрульних, інші правоохоронці діяли професійно

Офіцери КОРДу діяли швидко і професійно під час спецоперації з ліквідації терориста у Києві, який спершу вбив декількох людей, а потім захопив заручників у магазині на Деміївці. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

За словами глави МВС, попри ситуацію з двома патрульними, які втекли після прибуття, побачивши стрільця, інші правоохоронці діяли професійно.

«Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами – аж до негайної ліквідації. За лічені хвилини прибули інші екіпажі, зразу цього хлопчика відтягнули, наступний екіпаж зразу в машину його забрав. Тобто далі всі діяли професійно», – пояснив він.

Урядовець наголосив, що бійці КОРДу, які й ліквідували терориста, діяли мужньо та впевнено.

«Я не вперше на таких операціях. 40 хвилин були перемовини – він ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв. Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість», – каже Клименко.

Також Клименко заявив, що поведінка патрульних, які втекли з місця події під час теракту у Києві, є ганебною.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох патрульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця було ліквідовано.