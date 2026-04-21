Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Діяли швидко і професійно». Глава МВС пояснив, як було ліквідовано голосіївського терориста

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Бійці КОРДу виводять заручників
фото: Ян Доброносов

За словами Клименка, попри вчинок двох патрульних, інші правоохоронці діяли професійно

Офіцери КОРДу діяли швидко і професійно під час спецоперації з ліквідації терориста у Києві, який спершу вбив декількох людей, а потім захопив заручників у магазині на Деміївці. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

За словами глави МВС, попри ситуацію з двома патрульними, які втекли після прибуття, побачивши стрільця, інші правоохоронці діяли професійно.

«Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами – аж до негайної ліквідації. За лічені хвилини прибули інші екіпажі, зразу цього хлопчика відтягнули, наступний екіпаж зразу в машину його забрав. Тобто далі всі діяли професійно», – пояснив він.

Урядовець наголосив, що бійці КОРДу, які й ліквідували терориста, діяли мужньо та впевнено. 

«Я не вперше на таких операціях. 40 хвилин були перемовини – він ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв. Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість», – каже Клименко.

Також Клименко заявив, що поведінка патрульних, які втекли з місця події під час теракту у Києві, є ганебною.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох патрульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця було ліквідовано.

Читайте також:

Теги: МВС теракт Ігор Клименко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місце неподалік теракту в Бучі, 23 березня 2026 року
Теракт у Бучі 23 березня: що відомо про родину затриманого хлопця
24 березня, 09:38
Сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці
У «Дії» відображатимуться штрафи за паркування: деталі від МВС
25 березня, 13:06
Французька поліція затримала ще двох фігурантів у справі нападу на банк у Парижі
Спроба теракту в Парижі: затримано ще двох підозрюваних
30 березня, 00:50
Правоохоронці зірвали теракт на етапі підготовки та затримали виконавця
У Києві правоохоронці зірвали замах на одного з керівників Федерації роботодавців
8 квiтня, 12:11
Фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою
Теракт у Броварах за вказівкою РФ: обрано запобіжний захід підозрюваним
16 квiтня, 15:45
Жуков прокоментував дії патрульних під час стрілянини
Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві
19 квiтня, 17:14
Правоохоронці на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої шестеро людей загинули і 14 дістали поранення
Очевидиця теракту у Києві розповіла про поведінку стрілка
19 квiтня, 15:31
Столичні поліцейські на місці здійснення теракту 18 квітня 2026 року
Теракт у Києві: адвокат назвав причину нерішучості поліцейських
Вчора, 15:19
Перша зустріч пораненої жінки з сином відбулася в режимі онлайн
Теракт у Києві: пораненій жінці, яка втратила чоловіка та сестру, дозволили побачити сина
Вчора, 16:19

Новини

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua