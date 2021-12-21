Бестселер Nissan нового покоління їде в Україну. Оголошено ціни (фото)

Український офіс Nissan оголосив ціни на новий Qashqai – найпопулярніший автомобіль компанії в Україні

В Україні стартували продажі Nissan Qashqai – найбільш популярної моделі японської марки серед українців. Також це один з найпопулярніших кросоверів у нашій країні.

Ціни стартуватимуть з 700 тис. грн за найпростішу комплектацію – Visia. За топову комплектацію – Tekna+ – японці проситимуть більша мільйона гривень.

До базового оснащення кросовера в українській версії увійдуть такі «розумні» системи:

попередження про загрозу фронтального зіткнення;

екстремальне гальмування з можливістю розпізнавання пішоходів;

контроль рядності руху;

контроль смуги руху;

контроль «сліпих» зон;

контроль втоми водія;

попередження про перехресний рух ззаду.

Мотор буде всього один – бензиновий об’ємом 1,3 літра. Його потужність залежатиме від трансмісії. Із 6-ступінчастою «механкою» пропонуватимуть агрегат на 130 кінських сил. Більш потужну версію – на 150 «коней» – пропонуватимуть з варіатором.

У початковому виконанні Visia паркетник додатково оснащуватиметься:

LED-фарами;

7-дюймовим цифровим дисплеєм на панелі приладів;

інтелектуальним круїз-контролем;

пакетом систем активної безпеки, про які ми вже згадували.

Комплектація Acenta оцінена в 770 тис. грн через помітно багатше обладнання, до якого входять:

17-дюймові легкосплавні диски;

двозонний клімат-контроль;

система безключового доступу;

8-дюймовий дисплей;

камера заднього виду.

Середня версія N-Connecta – від 895,5 тис. грн. – відрізняється:

18-дюймовими колесами алмазного різання;

передніми та задніми датчиками паркування;

системою кругового огляду;

фоновою ілюмінацією.

За першу з топових версій Tekna просять 964,4 тис. грн. Вона може похвалитися:

адаптивним дальнім світлом;

сидіннями зі вставками з екошкіри;

панорамним скляним дахом;

проєкційним дисплеєм діагоналлю 10,8 дюйма.

Флагманське виконання Tekna+ має і флагманську ціну – 1,1 млн грн. Головні цінності «плюсу»: