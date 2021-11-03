В Україні дебютує популярний кросовер у новому виконанні (відео, фото)

У листопаді 2021 року в українських автосалонах має з’явитися нове покоління Nissan Qashqai

Вже цього місяця в автосалонах України має з’явитися довгоочікуваний автомобіль. Як повідомляє видання Auto-Consulting, у листопаді відбудеться місцевий дебют нового покоління Nissan Qashqai – кросовера, який входить до топ-10 бестселерів українського автомобільного ринку.

У лютому цього року дебютувало третє покоління популярного в Україні кросовера. Тоді Nissan представив саме європейську версію новинки, яка продаватиметься і в Україні.

Новий кросовер легко впізнати за «рубленими» формами кузова, збільшеною решіткою радіатора та двоярусною оптикою з вузькими фарами.

Qashqai отримав нову платформу, завдяки чому автомобіль збільшився за всіма параметрами. Стали більшими і простір для ніг задніх пасажирів, і відстань між передніми сидіннями. Дах став вищим на 15 міліметрів.

Об’єм багажника, підлогу якого опустили на 20 міліметрів, збільшився на 50 літрів. А його двері тепер можна відчинити «без рук».

У оснащення новинки увійшла покращена система ProPilot, яка вміє самостійно розганятися та гальмувати, а також використовувати дані навігатора.

У салоні кросовера з’явився 9-дюймовий екран мультимедійної системи, яка підтримує Apple CarPlay, Android Auto і Google Assistant.

Панель приладів – цифрова з 12,3-дюймовим дисплеєм. Як опція доступний 10,8-дюймовий проекційний дисплей. Також є штатний навігатор з 3D-картами та роз’єми USB для зарядки гаджетів ззаду та спереду.