Британці назвали найнадійніші кросовери 2021 року

Британське видання склало рейтинг кросоверів, які споживачі вважають найбільш надійними у 2021 році

Впливове британське автомобільне видання Auto Express склало рейтинг найнадійніших кросоверів 2021 року. Причому всі ці моделі офіційно продаються і в Україні. Тож, для нас добірка вийшла максимально корисною.

Рейтинг було складено на основі відгуків власників. Тобто, фактично це рейтинг споживацької задоволеності.

Під час опитування власникам кросоверів пропонували оцінити їхні авто за низкою різних параметрів. Серед них:

надійність;

практичність;

довговічність;

керованість;

економічність;

робота мультимедіа.

Перше місце в рейтингу посів Skoda Kodiaq. Його цінують за якість внутрішньої обробки та надійні бензинові та дизельні двигуни.

Друге місце – у Hyundai Kona. Опитані британці зазначили надійність як бензинової, так й електричної версій кросовера.

Третю сходинку зайняла Mazda CX-5.

Замикають п’ятірку кращих Lexus NX і Volkswagen T-Roc.

У цілому ж топ-10 найкращих кросоверів 2021 року, за версією Auto Express, виглядає наступним чином:

Skoda Kodiaq;

Hyundai Kona;

Mazda CX-5;

Lexus NX;

Volkswagen T-Roc;

Skoda Karoq;

Peugeot 2008;

Volvo XC40;

Toyota C-HR;

Toyota RAV4.

Цікаво, що до «десятки» не потрапили корейські кросовери, такі як Hyundai Tucson та Kia Sportage, які в Україні входять у топ-10 бестселерів.