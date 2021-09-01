Найпопулярніший автомобіль в Україні кардинально змінив вигляд (фото)

Kia презентувала нове покоління європейської версії Sportage, кросовера, який у серпні став найпопулярнішим автомобілем в Україні

Корейська Kia розсекретила нове покоління європейської версії свого світового бестселера Sportage. В Україні цей кросовер теж добре знають. Ба більше, за результатами серпня автомобіль отримав звання вітчизняного бестселера.

Європейська версія кросовера дещо відрізняється від глобальної, яку компанія презентувала на початку літа. Серед зовнішніх відмінностей – збільшені повітрозбірники спереду, інший малюнок решітки радіатора, менший задній бампер і товста задня стійка.

Крім цього, європейський варіант можна буде відрізнити за чорним дахом, який запропонують за доплату.

Передня оптика з діодними смугами в формі бумерангів переїхала з глобального кросовера без змін.

У салоні нового Kia Sportage встановлений вигнутий дисплей, який об'єднує екран мультимедійної системи і цифрову панель приладів.

Kia Sportage 2022

Основна відмінність європейського інтер’єру – вільний простір. Його тут менше, адже і сам автомобіль менший. Наприклад, обсяг багажника зменшився з 637 до 591 літра.

У моторній гамі – одразу три гібридні версії. Найпотужнішою стане Sportage PHEV c турбомотором 1,6 літра і зарядкою від розетки. Віддача такого кросовера - 265 кінських сил.

Той самий бензиновий мотор використали і для менш потужного гібрида, який видає 230 «коней» і не має можливості заряджатися від зовнішніх джерел.

Kia Sportage 2022

Ще буде доступний, так званий, «м'який» гібрид в двох варіантах потужності: 150 або 180 кінських сил.

Крім цього, в арсеналі Sportage є «дизель» того ж обсягу, що і бензиновий мотор, що розвиває 115 або 136 «коней».

Яка з цих силових установок дістанеться до України, поки що невідомо.

В списку оснащення – електронно-керована підвіска і система вибору режимів їзди з настройками для їзди по снігу, бруду або піску.

За безпеку відповідає комплекс DriveWise. Він включає в себе інтелектуальний круїз-контроль, який працює в тандемі з навігатором і заздалегідь знижує швидкість перед «складними» місцями. До його складу також входить асистент руху по магістралі з контролем дистанції і обмежувач швидкості.

Kia Sportage 2022

Паркуватися допомагають асистент дистанційній парковки, а також система кругового огляду.

«Жива» прем'єра європейського Kia Sportage пройде на автосалоні в Мюнхені: кросовер буде виставлений на стенді марки з 7 по 12 вересня. На ринок автомобіль вийде до кінця нинішнього року, а пізніше добереться і до України.