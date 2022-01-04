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    Експерти назвали найбезпечніші автомобілі 2021 року (відео)

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    Mercedes EQS назвали найбезпечнішим електромобілем 2021 року - Експерти назвали найбезпечніші автомобілі 2021 року (відео)
    Mercedes EQS назвали найбезпечнішим електромобілем 2021 року
    фото з відкритих джерел

    Європейські експерти з безпеки оприлюднили рейтинг найбезпечніший автомобілів минулого року

    За результатами краш-тестів Euro NCAP більше 20 автомобілів у 2021 році заслужили п’ятизірковий рейтинг безпеки. З них експерти обрали найкращі моделі у кожному класі.

    Флагманському електричному седану Mercedes-Benz EQS вдалось стати переможцем одразу у двох категоріях: «представницький» та «повністю електричний». В обох випадках він випередив своїх п’ятизіркових суперників;

    • Porsche Taycan;
    • Audi e-tron GT;
    • Tesla Model S;
    • Polestar 2.

    У категорії «компактний кросовер» переміг Nissan Qashqai, який зміг обігнати електричний Volkswagen ID4.

    Категорію «великий кросовер» забрав Skoda Enyaq iV, якому вдалось справити на експертів краще враження, ніж срібний призер – BMW iX.

    Нове покоління Skoda Fabia здобуло чеському виробнику ще одну позицію у списку кращих моделей, у категорії «компактний сімейний автомобіль».

    Toyota Yaris Cross був оголошений найбезпечнішим «компактним MPV», обійшовши Volkswagen Caddy.

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    Теги: Електромобілі кросовери Toyota Yaris Toyota Skoda Nissan Qashqai Nissan Skoda Fabia Skoda Enyaq iV
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    Експерти назвали найбезпечніші автомобілі 2021 року (відео)