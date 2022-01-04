Експерти назвали найбезпечніші автомобілі 2021 року (відео)

Європейські експерти з безпеки оприлюднили рейтинг найбезпечніший автомобілів минулого року

За результатами краш-тестів Euro NCAP більше 20 автомобілів у 2021 році заслужили п’ятизірковий рейтинг безпеки. З них експерти обрали найкращі моделі у кожному класі.

Флагманському електричному седану Mercedes-Benz EQS вдалось стати переможцем одразу у двох категоріях: «представницький» та «повністю електричний». В обох випадках він випередив своїх п’ятизіркових суперників;

Porsche Taycan;

Audi e-tron GT;

Tesla Model S;

Polestar 2.

У категорії «компактний кросовер» переміг Nissan Qashqai, який зміг обігнати електричний Volkswagen ID4.

Категорію «великий кросовер» забрав Skoda Enyaq iV, якому вдалось справити на експертів краще враження, ніж срібний призер – BMW iX.

Нове покоління Skoda Fabia здобуло чеському виробнику ще одну позицію у списку кращих моделей, у категорії «компактний сімейний автомобіль».

Toyota Yaris Cross був оголошений найбезпечнішим «компактним MPV», обійшовши Volkswagen Caddy.