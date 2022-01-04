Експерти назвали найбезпечніші автомобілі 2021 року (відео)
Європейські експерти з безпеки оприлюднили рейтинг найбезпечніший автомобілів минулого року
За результатами краш-тестів Euro NCAP більше 20 автомобілів у 2021 році заслужили п’ятизірковий рейтинг безпеки. З них експерти обрали найкращі моделі у кожному класі.
Флагманському електричному седану Mercedes-Benz EQS вдалось стати переможцем одразу у двох категоріях: «представницький» та «повністю електричний». В обох випадках він випередив своїх п’ятизіркових суперників;
- Porsche Taycan;
- Audi e-tron GT;
- Tesla Model S;
- Polestar 2.
У категорії «компактний кросовер» переміг Nissan Qashqai, який зміг обігнати електричний Volkswagen ID4.
Категорію «великий кросовер» забрав Skoda Enyaq iV, якому вдалось справити на експертів краще враження, ніж срібний призер – BMW iX.
Нове покоління Skoda Fabia здобуло чеському виробнику ще одну позицію у списку кращих моделей, у категорії «компактний сімейний автомобіль».
Toyota Yaris Cross був оголошений найбезпечнішим «компактним MPV», обійшовши Volkswagen Caddy.
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