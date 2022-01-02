Експерти назвали найкращі вживані автомобілі для родини

Британські автомобільні журналісти визначили, які вживані автомобілі є найкращими для сім’ї

Британське видання What Car? зробило добірку найкращих сімейних автомобілів.

На останньому місці опинилася Honda Civic. Від експертів вона отримала три зірки. Головні проблеми з якими власникам авто доводиться боротися:

низька стеля, яка постійно заважає голові;

незрозуміла приладова панель;

високий цінник.

Та, незважаючи на це, автомобіль дуже надійний.

Також до добірки потрапив Kia Ceed, який також отримав усього три зірочки. Автомобіль має не найкращу керованість та слабенький двигун, який зовсім не можна назвати економічним. Але надійність, приємний дизайн та доволі великий салон приваблює покупців.

Hyundai i30 – це авто добре підійде для того, щоб з комфортом пересуватись містом, завозити дітей до школи та їздити за покупками, тому він отримав від експертів чотири зірки.

Головні проблеми:

не достатньо потужний двигун;

замало місця на задніх сидіннях.

Але коли там стоїть два дитячих автокрісла, ця проблема звісно зникає.

Volkswagen Golf – про це авто знають майже всі водії, гарний та перевірений часом дизайн, місткий салон та непогана надійність припала до душі автомобілістам.

Від британців «Гольф» отримав п’ять зірок. Головна його проблема – це ціна. В гарному стані такі авто коштують значно дорожче, ніж його конкуренти. Також, ранні версії автомобіля мали «дитячі проблеми» з автоматичної коробкою передач, що досить сильно похитнуло репутацію моделі.

А ось переможцем визнали Skoda Octavia. Автомобіль просто ідеальний для сім’янина – великий салон, потужний двигун і водночас економічний. Він отримав п’ять зірок від експертів.

Серед проблем «Октавії»:

бідна базова комплектація;

поломки автоматичної коробки передач.

Загалом, топ-10 найкращих вживаних сімейних автомобілів має наступний вигляд: