Honda анонсувала свій перший електричний кросовер

Електричний Honda Prologue може бути схожий на концепт SUV e, який дебютував у квітні 2021 року

Японська Honda готує свій перший повністю електричний кросовер

Honda розкрила деяку інформацію про свій перший електричний кросовер: його назву та час появи. Названий Prologue, він з'явиться на початку 2024 року, причому одночасно з аналогом під брендом Acura.

Подробиць про Prologue японський виробник не надав, однак дещо про майбутню новинку все ж відомо з неофіційних джерел. Так, передбачається, що Prologue та його аналог від Acura будуть працювати на акумуляторах американської General Motors.

Prologue має стати одним з найважливіших автомобілів Honda перехідного періоду, оскільки до 2040 року виробник планує повністю перейти на випуск електромобілів. Prologue та кросовер Acura випускатимуть на заводі в США виключно для місцевого ринку.

У США виробник не ризикнув привезти електричні хетчбеки Honda e, які продає у Європі та Азії, тому в лінійці бренду на американському ринку утворилась порожнеча. Електричний седан з водневою силовою установкою Honda Clarity Fuel Cell, який продається виключно в лізинг, не закриває цю прогалину, а тому буде знятий з виробництва до кінця цього року.

А ось Tesla навпаки випустить нову модель для Європи. Це буде доступний електромобіль вартістю до 25 тисяч доларів. Всі подробиці – за посиланням.