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Зможе розпізнавати емоції. Японія створила унікальний пристрій для водіїв

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зможе розпізнавати емоції. Японія створила унікальний пристрій для водіїв
Компанія вважає, що потрібно ретельно досліджувати емоції водія під час поїздки
фото з відкритих джерел

Наручний пристрій планують почати використовувати у 2025 році

Великий японський виробник електронної продукції NEC розробляє наручний пристрій для підвищення безпеки керування авто. Він буде вловлювати сигнали, за якими можна буде розпізнавати емоції водія. Про це пише NHK.

Розробники пояснюють, що водій автомобіля під час керування одержує великий обсяг інформації про характер і режими руху. У процесі сприйняття інформації водій повинен не тільки знайти потрібну інформацію, але й переробити, провести аналіз, ухвалити відповідне рішення.

Увесь процес від сприйняття до виконання дії вимагає певних витрат часу, яких може не вистачити, з урахуванням швидкості зміни подій на дорозі.

Зможе розпізнавати емоції. Японія створила унікальний пристрій для водіїв фото 1

Зазначається, що перераховані вище причини є наслідком психічного стану, втоми водія, відсутності або недостатнього досвіду, навичок водіння тощо. Водій під час керування автомобілем повинен зберігати тривалий час оптимальний емоційний стан. Отже, дослідження емоційного стану водія з урахуванням факторів дорожнього руху є актуальним.

Водій під час керування автомобілем повинен зберігати тривалий час оптимальний емоційний стан. А для оцінки функціонального стану водія автомобіля важливо враховувати:

  • стан здоров'я,
  • ступінь втоми,
  • рівень підготовки,
  • вміння приймати рішення в умовах дефіциту часу,
  • правильно вибрати швидкість руху відповідно до умов руху.

Зокрема, саме цей пристрій може розпізнавати збудження, нервозність та сильну втому. Компанія вже протестувала цього року пристрій на водіях таксі. Зазначають, що NEC хоче проаналізувати ці дані для відстеження змін у фізичному та емоційному стані водія за кермом та використовувати отриману інформацію, щоб допомогти транспортним та логістичним фірмам підвищити безпеку руху.

Компанія сподівається розпочати практичне використання цієї технології у 2025 році.

Нагадаємо, Tesla відкликає майже 16 000 своїх автомобілів Model S і Model X 2021-2023 років випуску, тому що деякі ремені безпеки переднього ряду могли бути неправильно пристебнуті після ремонту.

У своєму звіті про відкликання з безпеки компанія Tesla заявила, що в автомобілях ремінь безпеки першого ряду був від’єднаний від кріплення попереднього натягувача як частина необхідного кроку для виконання ремонту. Але ремінь безпеки, можливо, не був належним чином приєднаний до кріплення попереднього натягувача після ремонту.

У компанії заявили, що якщо ремінь безпеки не прикріпити належним чином, він може не працювати належним чином під час зіткнення, що може збільшити ризик отримання травми.

У березні органи регулювання безпеки на дорогах США розпочали розслідування можливих проблем з ременями безпеки Tesla.

Станом на 19 червня Tesla виявила 12 гарантійних претензій, пов’язаних з цією проблемою, але компанії не відомо про жодні аварії, травми чи смерть, які могли б бути пов’язані з проблемою ременів безпеки.

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Теги: Японія водій технології штучний інтелект

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