  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Range Rover змінив покоління - Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Range Rover змінив покоління
    Фото: Land Rover

    Британська компанія Land Rover презентувала нове покоління Range Rover – люксовий позашляховик, одним з власників якого є президент України Володимир Зеленський

    Британці презентували нове – вже п’яте – покоління люксового позашляховика Range Rover. В Україні ціни на такий автомобіль стартують від 3,7 млн грн. А серед власників можна знайти перших осіб країни. Наприклад, в декларації президента Володимира Зеленського вказано, що у 2016 році вік купив Range Rover четвертого покоління, який тепер відправлять на пенсію, за 4,7 млн грн.

    Range Rover п’ятого покоління побудовано на новій платформі. Її головна фішка – це підвіска, яка вміє змінювати кут задніх. Вони можуть відхилятися до 7,3 градусів по боках.

    На малих швидкостях колеса повертаються у бік, протилежний переднім колесам. А на швидкостях понад 50 кілометрів на годину – в той самий бік, що і передні колеса. Це дозволяє поліпшити маневреність автомобіля.

    Також повністю переглянуто гамму двигунів. Тепер топовим є 4,4-літровий бензиновий мотор потужністю 530 кінських сил.

    Доступніші альтернативи йому – 3-літровий дизель потужністю 350 або 249 кінських сил.

    Розгін до 100 кілометрів на годину – 4,6 секунди, 6,1 секунди та 8,3 секунди відповідно.

    У парі з усіма двигунами використовується 8-ступінчастий «автомат».

    В Європі ще буде доступна версія PHEV – гібрид з зарядкою від розетки. Чи з’явиться вона в Україні, поки що невідомо.

    Буде і повністю електрична версія. Але вона з’явиться лише у 2024 році.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)
    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)

    Для українців, у деякому сенсі, це культовий автомобіль. Адже його обирає багато публічних людей: від зірок естради до політиків.

    Так, наприклад, у далекому 2016 році Range Rover купив собі і Володимир Зеленський, тоді ще лідер студії «Квартал 95». Цей автомобіль можна знайти і у декларації Зеленського-президента.

    Раніше у володінні автомобілем такої саме моделі зізнавався Святослав Вакарчук.

    На такому саме автомобілі була помічена і Тіна Кароль.

    Читайте також:

    Теги: Land Rover
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Улюблений позашляховик українських зірок отримав нове покоління (відео, фото)