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Соратник Зеленського пояснив, як участь Китаю у війні може вплинути на США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Соратник Зеленського пояснив, як участь Китаю у війні може вплинути на США
За словами парламентаря, Пекін намагається не перетинати червоні лінії
фото: «Слуга народу»

Нардеп Мережко: «І для нас, і для американців було очевидно, що Китай всіляко підтримує Росію»

Поразка Росії у війні проти України стане поразкою Китаю і Сполучені Штати це добре усвідомлюють. Про це заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в інтервʼю «Главкому».

«Насправді той же Марко Рубіо і адекватні республіканці та демократи чудово розуміють, що поразка Росії в Україні буде поразкою Китаю. Колишній радник Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер писав, що не треба розглядати Росію та Китай окремо – це дві сторони одного й того самого зла», – каже він.

Як зазначив Мережко, Китай всіляко підтримує Росію, намагаючись при цьому не перетинати червоні лінії

«І для нас, і для американців було очевидно, що Китай всіляко підтримує Росію, намагаючись при цьому не перетинати червоні лінії у вигляді надання безпосередньо летальної зброї. І заява нашого президента, щодо причетності Китаю до війни є правильною, бо показує, що ми ведемо боротьбу проти величезної коаліції держав. І на це треба звертати увагу американців», – наголошує парламентар.

Китай і США є двома найбільшими економіками світу. Впродовж тривалого часу їхнє суперництво охоплює багато сфер: торгівля, технології, геополітика, зброя тощо.

Нагадаємо,  Китай звинуватив Вашингтон у зловживанні тарифами та попередив країни про небезпеку укладення ширших економічних угод зі Сполученими Штатами за рахунок Китаю. Такий крок посилив риторику Пекіна у загостреній торговельній війні між двома найбільшими економіками світу.

Напередодні Зеленський зазначив, що Україна отримала від розвідки інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Йдеться, зокрема, про порох й артилерію.

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що Україна отримала від розвідки інформацію щодо поставок Китаєм зброї Росії. «Ні, у мене немає коментарів із цього приводу. Поняття не маю. Це його заява, не моя», – сказав Трамп.

До слова, Китай заперечив звинувачення Зеленського у постачанні зброї РФ. Речник китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь заявив, що Пекін не тільки не надає летальну зброю жодній зі сторін, а й «суворо контролює товари подвійного призначення», які можна використати для виробництва зброї.

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Теги: США Китай Олександр Мережко

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