У США зіткнулися два гелікоптери: серед загиблих – пілот із Великої Британії

Наразі не відомо, що саме спричинило аварію

Три людини загинули в результаті зіткнення двох вертольотів поблизу аеропорту в американському штаті Орегон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Зіткнення вертольотів Robinson R22 та Airbus сталося поблизу муніципального аеропорту Макміннвілл у четвер після обіду. За даними офісу шерифа, обидва літальні апарати впали на поле, що прилягає до шосе.

Серед загиблих – 22-річний інструктор із польотів із Техасу та курсант-пілот із Великої Британії, які перебували на борту одного з гелікоптерів. Також загинув пасажир іншого повітряного судна.

Наразі не відомо, що саме спричинило аварію.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) прибули на місце події та очолюють розслідування, яке триває.

Наразі причина аварії невідома. На місці події працюють представники Федерального управління цивільної авіації США та Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, які проводять розслідування.

До слова, у США на півночі штату Мічиган вдень 17 вересня під час тренувального польоту розбився винищувач F-16, пілот катапультувався.