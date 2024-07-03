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Корпус морської піхоти США буде суттєво модернізовано, аби дати відсіч Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Корпус морської піхоти США буде суттєво модернізовано, аби дати відсіч Китаю
Пентагон змінює підходи до морської піхоти
фото: Пентагон

Зміни Корпусі морської піхоти США зосереджені довкола можливих викликів з боку Китаю

Командувач американським корпусом морської піхоти генерал Ерік Сміт заявив про вдосконалення існуючої стратегії формування сил корпусу та їх технічної модернізації для протистояння Китаю. Про це повідомив Пентагон.

«Загрози з боку Пекіна включають заявлену їм мету захоплення у разі потреби Тайваню, а також будівництво військових форпостів на крихітних островах у Південно-Китайському морі, які не належать Китаю», – заявив генерал, виступаючи на заході в Брукінгському інституті.

За його словами, «перший ланцюг островів, розташованих ближче до материкової частини Азії, важливі для контролю союзниками та партнерами над морськими шляхами в цій складній обстановці».

Сміт зазначив, що формування сил включає «підвищення мобільності морських піхотинців і зменшення їх вразливості при одночасному збільшенні дальності, точності та смертоносності їхньої зброї».

Так, пояснив він, корпус відмовився від усіх своїх танків, «які були б марними у війні з Китаєм». Він вважає, що більшу роль у потенційному конфлікті має відіграти «вогонь на великі відстані» з використанням артилерії, реактивних снарядів та безпілотних літальних апаратів, таких як MQ-9A Reaper.

Командувач повідомив, що у стадії модернізації знаходяться авіаційні можливості корпусу: винищувач F-35B Lightning II, вертоліт CH-53K King Stallion та MV-22 Osprey «демонструють добрі результати».

Нагальною необхідністю, зазначив Сміт, є будівництво десантних кораблів для перевезення морських піхотинців та їх спорядження. За його оцінкою, сьогодні корпусу потрібен 31 такий корабель для створення трьох десантних груп для експедиційних підрозділів морської піхоти: одного на Східному узбережжі США, одного на Західному узбережжі та одного на японській Окінаві.

До слова, США постачатимуть Україні ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони за прискореною схемою, заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він додав, що Вашингтон незабаром оголосить про надання Україні чергового пакету озброєнь на суму $2,3 млрд. 

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Теги: Китай Україна Пентагон Вашингтон безпілотник морська піхота Ллойд Остін

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