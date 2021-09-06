Культовий позашляховик перевели на електрику: перші відео та фото

З’явилися перші відео та фотографії електричної версії легендарного Mercedes G-Class

Mercedes-Benz представив прототип електричного G-Class – позашляховика, який вже давно має статус культового. Поки що компанія оприлюднила лише презентаційні відео та фотографії. Але днями його покажуть наживо на автосалоні в Мюнхені.

Батарейний позашляховик, на ім'я EQG, побудований на рамі, як і його «паливний» побратим. Він має аналогічну схему підвіски й оснащений чотирма електромоторами – по одному на кожному колесі.

Від «звичайного» G-Class електрокар відрізняють заглушка на місці решітки радіатора з тривимірною зіркою і візерунком з «м'яких» квадратів, а також велика кількість світлотехніки: діодні смуги оперізують грати, кофр, молдинги дверей і багажник на даху. Крім цього, прототип отримав особливі колісні диски з алюмінієвого сплаву розмірністю 22 дюйми.

Вбудовані в раму акумулятори забезпечують позашляховику низький центр тяжіння. Можливо, вони дістануться електромобілю від флагманського EQS, який також продаватиметься і в Україні. Він отримав батареї ємністю 90 або 107,8 кіловат-години і проїжджає на одному заряді до 770 кілометрів, за циклом WLTP.