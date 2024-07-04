Легенда 90-х: виявлено культовий 33-річний суперкар від Honda у новому стані (фото)

Acura/Honda NSX – єдиний суперкар в історії японської марки. Середньомоторне купе оснащене 270-сильним V6 і здатне розвинути 270 км/год

У США виставили на аукціон Bring a Trailer чудово збережений суперкар Acura NSX 1991 року. Знамените японське авто проїхало всього 9600 км. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Acura NSX дуже мало експлуатувалася фото: Bring a Trailer

Ця Acura NSX була придбана у штаті Нью-Йорк у 1991 році, про що свідчить збережена документація. Суперкар дуже мало експлуатувався і чудово зберігся.

На кузові автомобіля немає пошкоджень, а білий шкіряний салон – як новий. У 2022 році Acura NSX пройшла техобслуговування.

На аукціоні за Acura NSX планують отримати понад 100 000 доларів. Це не дивно, враховуючи стан авто та його культовий статус.

Acura/Honda NSX – єдиний суперкар в історії японського автовиробника. Середньомоторне авто називали японським Ferrari, а в його розробці брав участь легендарний гонщик Айртон Сенна (недавно на аукціоні продали його особисту NSX).

Сидіння оснащені електроприводом фото: Bring a Trailer

Конкретно ця Acura NSX оснащена 3,0-літровим 270-сильним V6 та 5-ступінчастою механічною КПП. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 270 км/год. Авто укомплектоване клімат-контролем, круїз-контролем, акустикою Bose та електроприводом сидінь.