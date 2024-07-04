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Легенда 90-х: виявлено культовий 33-річний суперкар від Honda у новому стані (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Легенда 90-х: виявлено культовий 33-річний суперкар від Honda у новому стані (фото)
Acura NSX 1991 року проїхала всього 9600 км
фото: Bring a Trailer

Acura/Honda NSX – єдиний суперкар в історії японської марки. Середньомоторне купе оснащене 270-сильним V6 і здатне розвинути 270 км/год

У США виставили на аукціон Bring a Trailer чудово збережений суперкар Acura NSX 1991 року. Знамените японське авто проїхало всього 9600 км. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Acura NSX дуже мало експлуатувалася
Acura NSX дуже мало експлуатувалася
фото: Bring a Trailer

Ця Acura NSX була придбана у штаті Нью-Йорк у 1991 році, про що свідчить збережена документація. Суперкар дуже мало експлуатувався і чудово зберігся.

На кузові автомобіля немає пошкоджень, а білий шкіряний салон – як новий. У 2022 році Acura NSX пройшла техобслуговування.

Легенда 90-х: виявлено культовий 33-річний суперкар від Honda у новому стані (фото) фото 1

На аукціоні за Acura NSX планують отримати понад 100 000 доларів. Це не дивно, враховуючи стан авто та його культовий статус.

Acura/Honda NSX – єдиний суперкар в історії японського автовиробника. Середньомоторне авто називали японським Ferrari, а в його розробці брав участь легендарний гонщик Айртон Сенна (недавно на аукціоні продали його особисту NSX).

Сидіння оснащені електроприводом
Сидіння оснащені електроприводом
фото: Bring a Trailer

Конкретно ця Acura NSX оснащена 3,0-літровим 270-сильним V6 та 5-ступінчастою механічною КПП. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 270 км/год. Авто укомплектоване клімат-контролем, круїз-контролем, акустикою Bose та електроприводом сидінь.

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Теги: аукціон автомобіль Honda

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