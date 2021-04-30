«Листи щастя» надсилатимуть не всім водіям. Деталі нового закону

Для водіїв, які швидко сплатили штраф, скасували надсилання «листів щастя»

За законопроєкт №5058 проголосували 305 нардепів

Верховна Рада на позачерговому засіданні 29 квітня скасувала обов'язкове поштове направлення водіям постанов про адмінпорушення, штраф за якими вже сплачено.

За законопроєкт №5058 проголосували 305 нардепів.

«Проєкт закону пропонує скасувати необхідність відправлення на поштову адресу порушника виконаних постанов про адміністративні правопорушення (тобто, за якими вже сплачено штраф)», – йдеться в пояснювальній записці.

Для порушників, які платять штраф у перші 10 днів, діє 50% знижка.

Згідно з документом, якщо після порушення водій не оплатить протягом 10 днів 50% штрафу, то «лист щастя» йому надішлють.

До слова, в Україні штрафи з автомобілістів стягуватимуть через банки .

Нагадаємо, що в березні 2021 року почали діяти нові штрафи за порушення ПДР. «Главком.Техно» склав ТОП-5 порушень, які обійдуться найдорожче.