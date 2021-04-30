  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    «Листи щастя» надсилатимуть не всім водіям. Деталі нового закону

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для водіїв, які швидко сплатили штраф, скасували надсилання &laquo;листів щастя&raquo; - «Листи щастя» надсилатимуть не всім водіям. Деталі нового закону

    Для водіїв, які швидко сплатили штраф, скасували надсилання «листів щастя»

    Фото: МВС

    За законопроєкт №5058 проголосували 305 нардепів

    Верховна Рада на позачерговому засіданні 29 квітня скасувала обов'язкове поштове направлення водіям постанов про адмінпорушення, штраф за якими вже сплачено.

    За законопроєкт №5058 проголосували 305 нардепів.

    «Проєкт закону пропонує скасувати необхідність відправлення на поштову адресу порушника виконаних постанов про адміністративні правопорушення (тобто, за якими вже сплачено штраф)», – йдеться в пояснювальній записці.

    Для порушників, які платять штраф у перші 10 днів, діє 50% знижка.

    Згідно з документом, якщо після порушення водій не оплатить протягом 10 днів 50% штрафу, то «лист щастя» йому надішлють.

    До слова, в Україні штрафи з автомобілістів стягуватимуть через банки .

    Нагадаємо, що в березні 2021 року почали діяти нові штрафи за порушення ПДР. «Главком.Техно» склав ТОП-5 порушень, які обійдуться найдорожче.

    Теги: Верховна Рада закон штраф водій ПДР дорожній рух Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies