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Майже 2 тис. співробітників автовиробника Porsche опиняться на вулиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Майже 2 тис. співробітників автовиробника Porsche опиняться на вулиці
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фото із відкритих джерел

Porsche планує скоротити близько 1,9 тис. робочих місць

Німецький виробник автомобілів класу люкс Porsche AG оголосив про плани скоротити свій штат на 1,9 тис. осіб до кінця 2029 року. Про це пише газета Stuttgarter Zeitung. Заходи вжито у зв'язку із зменшенням попиту на електромобілі, а також в умовах складної геополітичної та економічної ситуації.

«Porsche AG скорочує близько 1900 робочих місць. Це стосується локацій у Цуффенхаузені та комуні Вайсах», – йдеться у публікації.

Скорочення відбуватимуться на двох німецьких заводах – у Штутгарті та громаді Вайсах (федеральна земля Баден-Вюртемберг, – «Главком»), при цьому співробітники матимуть змогу отримати компенсаційні пакети та стимулюватимуться до раннього виходу на пенсію. Porsche планує обмежити набір нового персоналу.

Результатом цих заходів стане скорочення чисельності співробітників на підприємствах у Цуффенхаузені та Вайсаху на 15% до 2029 року.

Також у компанії наголошують, що угода про гарантії зайнятості для всіх працівників у Німеччині діятиме до 2030 року, що означає, що у зазначений період звільнення можуть відбуватися виключно на добровільній основі.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині відбулись страйки працівників металургійної та електротехнічної промисловості, разом із ними страйкували співробітники автоконцернів Volkswagen (VW) та BMW. 

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Теги: автопром Німеччина завод автомобіль страйк робота праця звільнення Porsche

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