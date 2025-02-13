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Офіційно представлено найдешевший електрокросовер Chevrolet Spark EUV (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Офіційно представлено найдешевший електрокросовер Chevrolet Spark EUV (фото)
Chevrolet Spark EUV – компактний бюджетний електрокросовер
фото: General Motors

Новий Chevrolet Spark EUV – бюджетний чотириметровий електрокросовер

Опубліковано офіційні фото Chevrolet Spark EUV. Компактний і недорогий електрокросовер невдовзі презентують у Бразилії. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Chevrolet.

Офіційно представлено найдешевший електрокросовер Chevrolet Spark EUV (фото) фото 1
фото: General Motors

Новий Chevrolet Spark EUV – найдешевший електромобіль марки. Його вартість складе менш, ніж $20 тис. Модель настільки дешева, оскільки, по суті, є експортною версією Baojun Yep, який General Motors виробляють у Китаї

Електромобіль Chevrolet Spark EUV відрізняється від побратима лише логотипами. У нього класичний двооб’ємний силует із високим капотом та немалі фари. На відміну від Baojun Yep, він буде доступним лише у п’ятидверному виконанні.

На передній панелі встановлено два дисплеї
На передній панелі встановлено два дисплеї
фото: General Motors

Розміри Chevrolet Spark EUV:

  • довжина – 3996 мм;
  • ширина – 1760 мм;
  • висота – 1726 мм;
  • колісна база – 2560 мм.

Салон Chevrolet Spark EUV також не зазнав змін. На передній панелі встановлено два дисплеї. Об’єм багажника становить 385-1715 л. Базова комплектація авто буде багатшою – з клімат-контролем, круїз-контролем та камерами кругового огляду.

Електрокросовер отримає 102-сильний мотор
Електрокросовер отримає 102-сильний мотор
фото: General Motors

Електрокросовер Chevrolet Spark EUV отримає 102-сильний мотор і батарею на 41,9 кВт∙год. Запас ходу складе 401 км.

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Теги: автомобіль Chevrolet Spark Електромобілі кросовери

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