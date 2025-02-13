Офіційно представлено найдешевший електрокросовер Chevrolet Spark EUV (фото)

Новий Chevrolet Spark EUV – бюджетний чотириметровий електрокросовер

Опубліковано офіційні фото Chevrolet Spark EUV. Компактний і недорогий електрокросовер невдовзі презентують у Бразилії. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Chevrolet.

фото: General Motors

Новий Chevrolet Spark EUV – найдешевший електромобіль марки. Його вартість складе менш, ніж $20 тис. Модель настільки дешева, оскільки, по суті, є експортною версією Baojun Yep, який General Motors виробляють у Китаї

Електромобіль Chevrolet Spark EUV відрізняється від побратима лише логотипами. У нього класичний двооб’ємний силует із високим капотом та немалі фари. На відміну від Baojun Yep, він буде доступним лише у п’ятидверному виконанні.

На передній панелі встановлено два дисплеї фото: General Motors

Розміри Chevrolet Spark EUV:

довжина – 3996 мм;

ширина – 1760 мм;

висота – 1726 мм;

колісна база – 2560 мм.

Салон Chevrolet Spark EUV також не зазнав змін. На передній панелі встановлено два дисплеї. Об’єм багажника становить 385-1715 л. Базова комплектація авто буде багатшою – з клімат-контролем, круїз-контролем та камерами кругового огляду.

Електрокросовер отримає 102-сильний мотор фото: General Motors

Електрокросовер Chevrolet Spark EUV отримає 102-сильний мотор і батарею на 41,9 кВт∙год. Запас ходу складе 401 км.