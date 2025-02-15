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Поліціянти назвали правило дорожнього руху, через яке забудькуваті водії масово отримують штрафи

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Поліціянти назвали правило дорожнього руху, через яке забудькуваті водії масово отримують штрафи
Вчасний сигнал про маневр допомагає уникнути аварійних ситуацій і є важливим елементом взаєморозуміння між водіями
фото з відкритих джерел

Патрульна поліція регулярно фіксує порушення, які створюють небезпечні ситуації на дорозі та ускладнюють рух іншим учасникам

Українські водії все частіше ігнорують використання поворотників, що не тільки порушує правила дорожнього руху, але й може стати причиною штрафу. У поліції нагадують: відповідно до ч. 2 ст. 122 КУпАП, за невикористання сигналу на початку руху, під час перебудови чи повороту передбачено штраф у розмірі 510 грн. Про це повідомили на порталі Avtosota.

Патрульна поліція регулярно фіксує такі порушення, які створюють небезпечні ситуації на дорозі та ускладнюють рух іншим учасникам.

Згідно з правилами дорожнього руху, водії зобов’язані вмикати поворотники в таких випадках:

  • на початку руху або під час зупинки;
  • перед поворотом, розворотом чи зміною смуги.

Подавати сигнал необхідно заздалегідь:

  • у межах міста – щонайменше за 50–100 метрів;
  • поза містом – не менш як за 150–200 метрів.

Поліцейські наголошують: дотримання цього простого правила підвищує безпеку на дорогах. Вчасний сигнал про маневр допомагає уникнути аварійних ситуацій і є важливим елементом взаєморозуміння між водіями.

Нагадаємо, водії, які порушили правила дорожнього руху, отримають у застосунку «Дія» фото- та відеофіксацію порушення. 

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року в усіх містах України зміняться правила щодо обмеження швидкості на дорогах. Максимальна дозволена швидкість руху становитиме 50 км/год.

Окрім того, в Україні набули чинності нові положення Правил дорожнього руху. Згідно з ними, ближнє світло фар за містом залишилось обов’язковим і після 1 травня. Відповідні зміни до ПДР були внесені постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

До слова, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) поліцейські винесли понад 10 млн постанов, з яких було виконано – 89% та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн. 

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Теги: обмеження правила поліція штраф

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