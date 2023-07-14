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Чи заберуть авто або квартиру за борги під час війни: пояснення Мін'юсту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи заберуть авто або квартиру за борги під час війни: пояснення Мін'юсту
Під час війни в Україні пом’якшили законодавство щодо боржників, дозволивши витрачати з арештованих рахунків 13 тис. грн на місяць
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зараз в Україні приблизно 2,5 млн боржників

У боржників в Україні можуть забрати автомобіль чи квартиру під час війни. Про це повідомляє Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби, передає «Рбк-Україна».

«Що стосується автомобілів та нерухомості, ми на загальних підставах здійснюємо», – сказав Гайченко, відповідаючи на питання щодо конфіскації автомобілів та квартир.

Гайченко розповів, що є деякі виключення для військовослужбовців по сплаті комунальних послуг.

«Якщо це є звичайні борги, або якщо людина накопичила стільки несплачених адмінштрафів, що для цього потрібно забрати машину або квартиру, так, ми це можемо зробити, і ми це робимо», – повідомив заступник міністра юстиції.

Водночас, за його словами, під час війни в Україні пом’якшили законодавство щодо боржників, дозволивши витрачати з арештованих рахунків 13 тис. грн на місяць.

Гайченко повідомив, що зараз в Україні приблизно 2,5 млн боржників.

«На сьогодні у нас стало, і так було і до війни, у нас плюс-мінус 2,2-2,5 млн одночасних виконавчих проваджень», – сказав він та додав, що одні погашають свої борги, поки хтось новий додається.

Раніше Кабмін вніс до Верховної ради законопроект щодо цифровізації виконавчого провадження, яким пропонується закрити лазівки для боржників. Законопроектом пропонується накладати арешт на депозити. Банківські установи на вимогу судового виконавця повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту, а потім накладати арешт та передавати їх у рахунок погашення боргу. У разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників територіальні органи МВС будуть відмовляти у вчиненні реєстраційної дії. Ця норма існувала і раніше, але зараз удосконалена.

Нагадаємо, що нардепи пропонують Раді передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ.

Теги: борг Міністерство юстиції автомобіль

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