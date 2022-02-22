Найдорожчий електромобіль у світі розбили заради тестів (відео)

Експерти перевірили на безпеку Rimac Nevera – найдорожчий та найшвидший електромобіль у світі

Експерти з безпеки провели краш-теста спорткара Rimac Nevera. Це найдорожчий електромобіль у світі. Коштує він €2 млн. Ба більше: саме «Невера» очолює список найшвидших електрокарів сучасності.

Прем’єра Nevera відбулася у 2021 році. За технічними характеристиками новинка перевершила Tesla Model S Plaid. Щоправда, і коштує вона, м’яко кажучи, дорожче.

Nevera оснащена силовою установкою потужністю 1,9 тис. кінських сил. Електромобіль здатен прискорюватись до 100 кілометрів на годину за 1,85 секунди.

Максимальна швидкість – 412 км/год. Для порівняння: топова версія Tesla Model S Plaid+ розвиває 322 кілометрів на годину.

Мотори живляться від великої батареї об'ємом 120 кіловат-годин. За словами виробника, цього достатньо, щоб забезпечити Nevera до 550 кілометрів ходу на одній зарядці (за циклу WLTP).

Поповнити запас енергії від 0 до 80% можна за 22 хвилини.

Електромобіль підтримує високошвидкісну зарядку потужністю 500 кіловат. За цим показником Rimac Nevera перевершує усі існуючі серійні електромобілі.

Тираж Rimac Nevera обмежений 150 екземплярами. Кожен з них коштує 2 мільйона євро.

Всі автомобілі будуть особисто підписані генеральним директором компанії Мате Рімацом. Він пообіцяв, що однакових машин не буде: клієнтам нададуть три готових виконання на вибір і широкі можливості персоналізації.