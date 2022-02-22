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    Найдорожчий електромобіль у світі розбили заради тестів (відео)

    Rimac Nevera коштує&nbsp;&euro;2 млн - Найдорожчий електромобіль у світі розбили заради тестів (відео)
    Rimac Nevera коштує €2 млн
    фото з відкритих джерел

    Експерти перевірили на безпеку Rimac Nevera – найдорожчий та найшвидший електромобіль у світі

    Експерти з безпеки провели краш-теста спорткара Rimac Nevera. Це найдорожчий електромобіль у світі. Коштує він €2 млн. Ба більше: саме «Невера» очолює список найшвидших електрокарів сучасності.

    Прем’єра Nevera відбулася у 2021 році. За технічними характеристиками новинка перевершила Tesla Model S Plaid. Щоправда, і коштує вона, м’яко кажучи, дорожче.

    Nevera оснащена силовою установкою потужністю 1,9 тис. кінських сил. Електромобіль здатен прискорюватись до 100 кілометрів на годину за 1,85 секунди.

    Максимальна швидкість – 412 км/год. Для порівняння: топова версія Tesla Model S Plaid+ розвиває 322 кілометрів на годину.

    Мотори живляться від великої батареї об'ємом 120 кіловат-годин. За словами виробника, цього достатньо, щоб забезпечити Nevera до 550 кілометрів ходу на одній зарядці (за циклу WLTP).

    Поповнити запас енергії від 0 до 80% можна за 22 хвилини.

    Електромобіль підтримує високошвидкісну зарядку потужністю 500 кіловат. За цим показником Rimac Nevera перевершує усі існуючі серійні електромобілі.

    Тираж Rimac Nevera обмежений 150 екземплярами. Кожен з них коштує 2 мільйона євро.

    Всі автомобілі будуть особисто підписані генеральним директором компанії Мате Рімацом. Він пообіцяв, що однакових машин не буде: клієнтам нададуть три готових виконання на вибір і широкі можливості персоналізації.

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    Теги: Електромобілі Rimac Nevera Rimac
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    Найдорожчий електромобіль у світі розбили заради тестів (відео)