Найдорожчий в Україні позашляховик стане електромобілем

Mercedes перетворить на електромобіль G-Class, який є найдорожчим позашляховиком на українському ринку

Легендарний «Гелендваген», який є найдорожчим позашляховиком в Україні, переведуть на електричну тягу. За даними німецького сайту Mbpassionblog, новинку покажуть вже у вересні 2021 року в рамках автомобільного шоу в Мюнхені. А серійна версія, яка називатиметься Mercedes EQG має з’явитися не пізніше 2023 року.

Електричний G-Class, на відміну від того ж EQS, не стане новою моделлю. Mercedes-Benz не не планує відмовлятися від зовнішності культового позашляховика і просто адаптує його до електричної силовою установки.

Скоріш за все, модель збереже повний привід і отримає два електромотори - по одному на кожній осі.

Мотори будуть живитися від акумулятора ємністю 108 кіловат-годин, що забезпечить EQG близько 500 кілометрів ходу (за циклу WLTP).

Mercedes G-Class

В Україні Mercedes G-Class є найдорожчим позашляховиком. Ціна на деякі версії автомобіля перевищує $800 тисяч. А коли «Гєлік» переведуть на електричну тягу, це буде найдорожчий електричний всюдихід.

Чи буде він продаватися в Україні, питання поки що відкрите. Але треба відзначити, що український офіс Mercedes дуже активно взявся за розвиток на українському ринку електричної лінійки компанії. Тож є всі підстави стверджувати, що електричний G-Class обов’язково з’явиться у місцевих дилерів.