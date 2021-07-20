  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Найдорожчий в Україні позашляховик стане електромобілем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Mercedes G-Class / Фото: Mercedes - Найдорожчий в Україні позашляховик стане електромобілем
    Mercedes G-Class / Фото: Mercedes

    Mercedes перетворить на електромобіль G-Class, який є найдорожчим позашляховиком на українському ринку

    Легендарний «Гелендваген», який є найдорожчим позашляховиком в Україні, переведуть на електричну тягу. За даними німецького сайту Mbpassionblog, новинку покажуть вже у вересні 2021 року в рамках автомобільного шоу в Мюнхені. А серійна версія, яка називатиметься Mercedes EQG має з’явитися не пізніше 2023 року.

    Електричний G-Class, на відміну від того ж EQS, не стане новою моделлю. Mercedes-Benz не не планує відмовлятися від зовнішності культового позашляховика і просто адаптує його до електричної силовою установки.

    Скоріш за все, модель збереже повний привід і отримає два електромотори - по одному на кожній осі.

    Мотори будуть живитися від акумулятора ємністю 108 кіловат-годин, що забезпечить EQG близько 500 кілометрів ходу (за циклу WLTP).

    Mercedes G-Class
    Mercedes G-Class

    В Україні Mercedes G-Class є найдорожчим позашляховиком. Ціна на деякі версії автомобіля перевищує $800 тисяч. А коли «Гєлік» переведуть на електричну тягу, це буде найдорожчий електричний всюдихід.

    Чи буде він продаватися в Україні, питання поки що відкрите. Але треба відзначити, що український офіс Mercedes дуже активно взявся за розвиток на українському ринку електричної лінійки компанії. Тож є всі підстави стверджувати, що електричний G-Class обов’язково з’явиться у місцевих дилерів.

    Читайте також:

    Теги: Електромобілі Mercedes G-Class
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найдорожчий в Україні позашляховик стане електромобілем