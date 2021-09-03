Найпопулярніше бюджетне авто в Україні перетворили на розкішний кросовер (фото)

Румунська Dacia презентувала Jogger – семимісний кросовер, який побудовано на базі Sandero, найпопулярнішого бюджетного автомобіля в Україні

У лінійці румунського активу Renault – компанії Dacia – з’явилася нова модель. Це семимісний кросовер Jogger. Його побудовано на базі хетчбека Sandero. Останнього в Україні добре знають. Ба більше, саме «Сандеро» став в нашій країні найпопулярнішим бюджетним автомобілем за підсумками продажів у серпні, зайнявши третю сходинку у загальному списку бестселерів місяця.

Виробник обіцяє: Jogger буде «найдоступнішим сімейним автомобілем С-сегмента c позашляховим ухилом».

У порівнянні з Sandero, колісну базу новинки розтягнули на 300 міліметрів, щоб вмістити третій ряд сидінь. Хоча буде доступна і звичайна п’ятимісна компоновка салону.

У п’ятимісною версії обсяг багажника складатиме 708 літрів. У семимісної – 160 літрів стандартний і 565 літрів – зі складеними спинками третього ряду.

Щоб вмістити габаритні вантажі, сидіння можна повністю зняти. В такому випадку обсяг зросте до 1819 літрів.

Крім формфактора, Jogger відрізняється від Sandero оформленням корми з особливими ліхтарями з Y-образної графікою, розтягнутими майже до даху. Передня частина разом з діодною оптикою, а також пластикові накладки з боків і рейлінги копіюють Sandero у вседорожний версії Stepway.

Кліренс у Jogger – 200 міліметрів.

У Sandero кросовер запозичив і інтер'єр. Базовий Jogger оснащується системою Media Control з двома динаміками, док-станцією для смартфона, Bluetooth, USB-портом і міні-дисплеєм TFT розміром 3,5 дюйма.

У дорожчому виконанні дорожче додані ще два динаміка і восьмидюймовий сенсорний екран. А найдорожча версія комплектується системою Media Nav з шістьма колонками, яка підтримує бездротову інтеграцію зі смартфонами на iOS і Android.

Опціонально будуть запропоновані підігрів передніх сидінь, кондиціонер з окремим дисплеєм, ключ-карта, камера заднього виду, паркувальний помічник і система моніторингу «сліпих» зон.

На старті продажів в моторну гамму Dacia Jogger увійдуть два традиційних двигуна внутрішнього згоряння. Це мотор від Sandero потужністю 100 кінських сил, що працює на бензині і на газі, а також літровий «турбо», що видає 110 сил і поєднується з шестиступінчастою механічною трансмісією.

Незважаючи на позашляховий характер, привід у Jogger тільки передній, що виключає внутрішню конкуренцію з Duster.

У 2023 році у лінійці з'явиться гібридна силова установка на базі 1,6-літрового мотора з автоматичною коробкою.

Прийом замовлень на Jogger в Європі відкриється в листопаді, а в автосалонах він з'явиться в 2022 році. Офіційно ціни поки не називається, але, за даними ЗМІ, приблизна стартова вартість складатиме 15 тисяч євро.