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    Названо автомобілі, які найчастіше викрадають в Європі

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    Range Rover Velar&nbsp;&ndash;&nbsp;найпопулярніший автомобіль серед викрадачів у Європі - Названо автомобілі, які найчастіше викрадають в Європі
    Range Rover Velar – найпопулярніший автомобіль серед викрадачів у Європі
    Фото: Land Rover

    Експерти з’ясували, який автомобіль є найбільш популярним у викрадачів в Європі

    Німецька страхова асоціація оприлюднила статистику угонів. Відповідно до цих даних, за попитом у зловмисників перше місце займає люксовий кросовер Range Rover Velar.

    За кожен з викрадених «Веларів» страховикам довелося виплатити відшкодування в середньому у €52,16 тис. При цьому вартість нового Velar у німецьких дилерів стартує з €59 315.

    Крім елегантного Velar, злодії також «поважають» BMW X6, за які страхові компанії виплачували в середньому €45,41 тис. компенсації постраждалим власникам.

    На третьому місці, несподівано опинився спортивний седан Kia Stinger з середнім розміром компенсації €31,74 тис.

    На четвертому місці розташувався флагманський Range Rover, який виявився найдорожчим у групі із середнім показником розміру компенсації €60,1 тис.

    Lexus NX і Toyota Land Cruiser ідуть на п’ятому та шостому місцях з виплатами у €28,72 тис. та €38,79 тис. відповідно.

    Найдешевшим транспортним засобом у топ-10 викрадачів є Toyota Prius, який посідає сьому позицію списку з середньою компенсацією у €19,77 тис.

    Найпопулярнішим спортивним автомобілем є Porsche 911 з розміром компенсації €52,79 тис.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: Toyota Kia BMW Toyota Land Cruiser Lexus Land Rover Porsche Toyota Prius
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    Названо автомобілі, які найчастіше викрадають в Європі