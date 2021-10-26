Названо автомобілі, які найчастіше викрадають в Європі

Експерти з’ясували, який автомобіль є найбільш популярним у викрадачів в Європі

Німецька страхова асоціація оприлюднила статистику угонів. Відповідно до цих даних, за попитом у зловмисників перше місце займає люксовий кросовер Range Rover Velar.

За кожен з викрадених «Веларів» страховикам довелося виплатити відшкодування в середньому у €52,16 тис. При цьому вартість нового Velar у німецьких дилерів стартує з €59 315.

Крім елегантного Velar, злодії також «поважають» BMW X6, за які страхові компанії виплачували в середньому €45,41 тис. компенсації постраждалим власникам.

На третьому місці, несподівано опинився спортивний седан Kia Stinger з середнім розміром компенсації €31,74 тис.

На четвертому місці розташувався флагманський Range Rover, який виявився найдорожчим у групі із середнім показником розміру компенсації €60,1 тис.

Lexus NX і Toyota Land Cruiser ідуть на п’ятому та шостому місцях з виплатами у €28,72 тис. та €38,79 тис. відповідно.

Найдешевшим транспортним засобом у топ-10 викрадачів є Toyota Prius, який посідає сьому позицію списку з середньою компенсацією у €19,77 тис.

Найпопулярнішим спортивним автомобілем є Porsche 911 з розміром компенсації €52,79 тис.

Джерело: 24 канал