Названо автомобілі з найбільш зручними сидіннями

Експерти назвали нові автомобілі, які мають найзручніші сидіння

Експерти американського аналітичного бюро J.D. Power назвали автомобілі 2021 модельного року з найбільш зручними сидіннями. Для підготовки рейтингу фахівці опитали більше 100 тис. покупців і орендарів нових машин після 90 днів експлуатації.

Місце в рейтингу визначалося за кількістю скарг на зручність посадки в перерахунку на 100 автомобілів: чим менше нарікань – тим вище позиція в переліку.

Абсолютним переможцем можна вважати компактний кросовер Nissan Rogue, який в Україні продається під іменем X-Trail. Кросовер Nissan випередив у своєму класі електромобіль Ford Mustang Mach-E і Honda CR-V.

У категорії масових компактних автомобілів лідером став седан Hyundai Elantra. Корейський седан випередив Honda Civic і Volkswagen Golf.

Серед середньорозмірних легковиків перемогла Honda Clarity. Її основними конкурентами були Dodge Charger і Nissan Maxima. Жоден з цих автомобілів не продається в Україні офіційно.

У категорії середньорозмірних кросоверів трійка лідерів має наступний вигляд:

Chevrolet Blazer (не продається в Україні); Hyundai Palisade (можна купити в Україні); Nissan Murano (не продається в Україні).

Серед повнорозмірних пікапів найменше нарікань на RAM 1500, Ford F-150 і GMC Sierra, які, щоправда, в Україні не продаются.

Серед преміальних легковиків кращим став Porsche 718. У трійку найкращих такод увійшли Lexus RC і Genesis G90. Останній не продається в Україні офіційно.

Серед преміальних кросоверів найменше питань до Lexus UX, Lexus LX і BMW X4.

Дослідники J.D. Power дійшли висновку, що крісла зі штучної шкіри еволюціонували до такого ступеня, що синтетичні матеріали вже не викликають негативної реакції споживача. По міцності шкірозамінник не поступається натуральній шкірі, при цьому синтетика дешевше, стійкіше до забруднень і краще піддається очищенню.