Tesla вдруге відкликає тисячі авто. Власники машин скаржаться на проблему з 2020 року

Перше відкликання було у 2020 році, але тодішнє рішення виявилося неповним

Компанія Tesla відкликала близько 9,1 тис. спортивних автомобілів Model X у США через обшивку на даху, яка може відклеїтися. Це вже друге відкликання через цю ж проблему. Про це повідомляє Reuters.

Процедура стосується позашляховиків Model X 2016 модельного року. Компанія перевірить щільність прилягання обшивки даху і за необхідності прикріпить її заново безплатно для власників автомобілів.

Tesla вдруге відкликає автомобілі через ту саму проблему, яка стосується машин, вироблених на початку 2016 року. Перше відкликання було у 2020 році, але тодішнє рішення виявилося неповним. Компанія отримала близько 170 скарг, але про аварії не повідомлялося.

Tesla часто відкликає свої авто, але зазвичай для оновлення програмного забезпечення, а не фізичного ремонту.

Нагадаємо, у Бейтауні, штат Техас, сталася, ймовірно, перша смертельна ДТП за участі Tesla Cybertruck. За даними офісу шерифа округу Чемберс (CCSO), вантажівка злетіла в кювет, перш ніж її охопило полум’я. Водій Tesla Cybertruck загинув на місці.

До слова, минулого кварталу компанія Ілона Маска випустила 433 371 електромобіль Tesla, проте їх продали лише 386,8 тис. штук. На виробничих площах залишилося приблизно 47 тис. машин – більш як удвічі більше, ніж рік тому. Це найбільший дисбаланс в історії Tesla.