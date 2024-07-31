На український ринок виходить економічний кросовер Kia: подробиці (фото)

Новий Kia Sportage HEV оснащений 230-сильною гібридною установкою

Лінійку Kia Sportage в Україні розширено – до бензинових варіантів приєдналася гібридна модифікація. Подробиці кросовера розкрили на сайті офіційного представництва південнокорейського бренду.

Кросовер витрачає у середньому 6,2 л на 100 км фото: Kia

Новий Kia Sportage HEV оснащений силовою установкою, знайомою за Hyundai Tucson. 1,6-літрова бензинова турбочетвірка працює у тандемі з електромотором. Сумарна віддача становить 230 к. с.

Гібрид Kia Sportage в Україні пропонують виключно з повним приводом. З 6-ступінчастою автоматичною КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 8,3 с і розвинути 193 км/год, а витрата пального становить 6,2 л/100 км у змішаному циклі. Кілька кілометрів авто може проїхати в електричному режимі.

На передній панелі встановлено два 12,3-дюймові дисплеї фото: Kia

Кросовер Kia Sportage HEV наразі пропонують лише в одній багато оснащеній версії Anniversary Edition (від 1 718 255 гривень). Вона отримала безключовий доступ, два 12,3-дюймові дисплеї, оздоблення салону замшею, двозонний клімат-контроль, камеру, електропривід дверей багажника, набір систем безпеки, підігрів всіх крісел та керма.