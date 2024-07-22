Перереєстрація авто в «Дії»: Федоров повідомив про нововведення

«Дія» вказуватиме причину відмови в перереєстрації

У застосунку «Дія» тепер буде зазначена причина відмови в перереєстрації авто. Раніше для цього потрібно було звертатися до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як каже міністр, команда «Дії» постійно розширює послуги для водіїв спільно з МВС та сервісними центрами.

«Тепер «Дія» вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися про причину, потрібно було звертатися до сервісного центру МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів», – каже він.

Крім того, аби уникнути перекупів, продати через «Дію» можна буде лише один автомобіль.

Як зазначив міністр, українці вже понад 140 тис. разів перереєстрували автомобілі через «Дію».

Нагадаємо, на порталі та у додатку «Дія» знову зʼявилися послуги для водіїв.

До слова, Кабінет Міністрів України змінив розміру плати за надання послуг МВС – з 1 січня 2024 року видача посвідчень водія, складання іспитів на права та реєстрація автомобіля подорожчали.