Головна Техно Авто
search button user button menu button

Перереєстрація авто в «Дії»: Федоров повідомив про нововведення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Перереєстрація авто в «Дії»: Федоров повідомив про нововведення
Українці вже понад 140 тис. разів перереєстрували автомобілі через «Дію»
фото з відкритих джерел

«Дія» вказуватиме причину відмови в перереєстрації

У застосунку «Дія» тепер буде зазначена причина відмови в перереєстрації авто. Раніше для цього потрібно було звертатися до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як каже міністр, команда «Дії» постійно розширює послуги для водіїв спільно з МВС та сервісними центрами.

«Тепер «Дія» вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися про причину, потрібно було звертатися до сервісного центру МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів», – каже він.

Крім того, аби уникнути перекупів, продати через «Дію» можна буде лише один автомобіль.

Як зазначив міністр, українці вже понад 140 тис. разів перереєстрували автомобілі через «Дію».

Нагадаємо, на порталі та у додатку «Дія» знову зʼявилися послуги для водіїв.

До слова, Кабінет Міністрів України змінив розміру плати за надання послуг МВС – з 1 січня 2024 року видача посвідчень водія, складання іспитів на права та реєстрація автомобіля подорожчали.

Читайте також: Нардепи хочуть підвищити штрафи для водіїв: зареєстровано законопроєкт
Теги: Дія Михайло Федоров автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрілянина сталася в одному з готелів Тернополя
У готелі Тернополя військовий застрелив прикордонника
Вчора, 15:36
Про виконану «роботу» підозрюваний відразу відзвітувався, надіславши підтверджуючі фото
Житель Рівного палив автівки військових на замовлення росіян (фото)
16 липня, 14:50
Благодійники передали ГУР автомобіль, потужні зарядні станції, генератор, мавіки, fpv-дрони та символічний подарунок – старовинні карти України
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото) Волонтерська ініціатива
14 липня, 14:28
Auto Union Type 52 Schnellsportwagen спроєктували в кінці 30-х, але не збудували
16 циліндрів і 520 сил: Audi показали секретний суперкар 30-х років (фото)
12 липня, 22:25
Модель дебютує в Україні у двох дизельних версіях
В Україні стартують продажі нового Volkswagen Tiguan 2024: подробиці та ціни (фото)
12 липня, 18:01
На покупку нового автомобіля росіянам потрібно як мінімум 41 зарплата
Дедалі менше росіян можуть дозволити собі купівлю автомобіля
11 липня, 20:00
Acura NSX 1991 року проїхала всього 9600 км
Легенда 90-х: виявлено культовий 33-річний суперкар від Honda у новому стані (фото)
4 липня, 21:45
На Київщині відбудують пошкоджену школу, дотримуючись новітніх архітектурних принципів організації простору
Бельгія за допомогою українського бізнесу модернізує першу пошкоджену через війну школу
25 червня, 14:28
Військовослужбовці, які отримали травми стали до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення
На кордоні чоловік намагався задушити працівника ТЦК ременем безпеки
24 червня, 16:49

Авто

Перереєстрація авто в «Дії»: Федоров повідомив про нововведення
Перереєстрація авто в «Дії»: Федоров повідомив про нововведення
Водіям приготуватися. Влада вигадала, як дізнаватися місце проживання ухилянтів
Водіям приготуватися. Влада вигадала, як дізнаватися місце проживання ухилянтів
Попит на авто зі США в Україні зріс удвічі: найпопулярніші моделі (фото)
Попит на авто зі США в Україні зріс удвічі: найпопулярніші моделі (фото)
Названо найпопулярніші кольори авто в Україні за 2024 рік
Названо найпопулярніші кольори авто в Україні за 2024 рік
Підвищення акцизів. Експерт спрогнозував, скільки коштуватиме пальне
Підвищення акцизів. Експерт спрогнозував, скільки коштуватиме пальне
Естонія заборонила в’їзд автомобілям з білоруськими номерами
Естонія заборонила в’їзд автомобілям з білоруськими номерами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
16K
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!
12K
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6893
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5337
«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці
5310
«Хрещена матір» штучного інтелекту вигадала бізнес за мільярд доларів: у чому його суть

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua