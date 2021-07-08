  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Названо найпопулярніші позашляховики в Україні у 2021 році

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Toyota Land Cruiser Prado &ndash; найпопулярніший рамний позашляховик в Україні / Фото: Toyota - Названо найпопулярніші позашляховики в Україні у 2021 році

    Toyota Land Cruiser Prado – найпопулярніший рамний позашляховик в Україні / Фото: Toyota

    Як позашляхові моделі автомобілів українці найчастіше купують у 2021 році

    Кросовери – найбільш популярний сегмент автомобілів в Україні. Щоб переконатися в цьому, достатньо подивитися топ-10 бестселерів вітчизняного ринку. З 10 моделей 7 – це кросовери. Якщо ж враховувати позашляховики в цілому, то виходить 8 моделей. Власне, єдині легковики у десятці – це два «бюджетники» під маркою Renault: Logan та Sandero, які фактично є однією моделлю.

    Незважаючи на нелегкі часи для української економіки, неможна сказати, що українці економлять на автомобілях. Так, до «десятки» потрапили далеко не бюджетні моделі. Наприклад, в ТОП-10 можна зустріти Volkswagen Touareg – найбільший та найдорожчий кросовер марки, який можна купити в нашій країні офіційно. Ціни на цей автомобіль стартують з 1,5 мільйона гривень.

    Також до рейтингу потрапив рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, за який місцеві дилери просять щонайменше 1,27 мільйона гривень.

    В цілому топ-10 найпопулярніших SUV в Україні за результатами продажів у першому півріччі 2021 року має наступний вигляд:

    1. Toyota RAV4
    2. KIA Sportage
    3. Renault Duster
    4. Nissan Qashqai
    5. Volkswagen Touareg
    6. Hyundai Tucson
    7. Mazda CX-5
    8. Toyota Land Cruiser
    9. Skoda Kodiaq
    10. Ford Kuga
    За даними Auto-Consulting.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: кросовери Hyundai Tucson Skoda Kodiaq Kia Sportage Renault Duster Nissan Qashqai Toyota Land Cruiser
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названо найпопулярніші позашляховики в Україні у 2021 році