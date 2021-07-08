Названо найпопулярніші позашляховики в Україні у 2021 році

Як позашляхові моделі автомобілів українці найчастіше купують у 2021 році

Кросовери – найбільш популярний сегмент автомобілів в Україні. Щоб переконатися в цьому, достатньо подивитися топ-10 бестселерів вітчизняного ринку. З 10 моделей 7 – це кросовери. Якщо ж враховувати позашляховики в цілому, то виходить 8 моделей. Власне, єдині легковики у десятці – це два «бюджетники» під маркою Renault: Logan та Sandero, які фактично є однією моделлю.

Незважаючи на нелегкі часи для української економіки, неможна сказати, що українці економлять на автомобілях. Так, до «десятки» потрапили далеко не бюджетні моделі. Наприклад, в ТОП-10 можна зустріти Volkswagen Touareg – найбільший та найдорожчий кросовер марки, який можна купити в нашій країні офіційно. Ціни на цей автомобіль стартують з 1,5 мільйона гривень.

Також до рейтингу потрапив рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, за який місцеві дилери просять щонайменше 1,27 мільйона гривень.

В цілому топ-10 найпопулярніших SUV в Україні за результатами продажів у першому півріччі 2021 року має наступний вигляд: