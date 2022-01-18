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    Названо найпопулярніші в Україні кольори автомобілів

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    Сірий Kia Sportage - один з найпопулярніших автомобілів в Україні - Названо найпопулярніші в Україні кольори автомобілів
    Сірий Kia Sportage - один з найпопулярніших автомобілів в Україні
    фото з відкритих джерел

    Автомобілі яких кольорів найчастіше купують українці

    Майже 75% всіх нових автомобілів, що продаються в Україні, мають один з трьох кольорів – білий, сірий, або чорний. Про це свідчить дослідження, яке оприлюднила асоціація «Укравтопром».

    • Найпопулярніший колір автомобілів в Україні – білий. Він займає третину всіх продажів.
    • На другому місці – сірий. Його частка в структурі продажів – 28%.
    • На третьому місці – чорний з часткою 15%.
    • Четверте місце за синім кольором, частка якого 9%.
    • А замикає «кольорову» п’ятірки коричневий з 6%.

    Лідером серед білих автомобілів став Renault Duster – найпопулярніший бюджетний кросовер в Україні.

    Сірого та синього кольорів Українці найчастіше купують Kia Sportage – ще один популярний кросовер у нашій країні. Ба більше, за результатами минулого року Sportage став вітчизняним бестселером.

    У чорному кольорі найчастіше можна побачити Toyota Land Cruiser Prado – улюблений позашляховик українців.

    Пальма першості у коричневому кольорі належить кросоверу Nissan X-Trail.

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    Теги: Kia Sportage Renault Duster Toyota Land Cruiser Nissan X-Trail авторинок
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    Названо найпопулярніші в Україні кольори автомобілів