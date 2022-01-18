Названо найпопулярніші в Україні кольори автомобілів
Автомобілі яких кольорів найчастіше купують українці
Майже 75% всіх нових автомобілів, що продаються в Україні, мають один з трьох кольорів – білий, сірий, або чорний. Про це свідчить дослідження, яке оприлюднила асоціація «Укравтопром».
- Найпопулярніший колір автомобілів в Україні – білий. Він займає третину всіх продажів.
- На другому місці – сірий. Його частка в структурі продажів – 28%.
- На третьому місці – чорний з часткою 15%.
- Четверте місце за синім кольором, частка якого 9%.
- А замикає «кольорову» п’ятірки коричневий з 6%.
Лідером серед білих автомобілів став Renault Duster – найпопулярніший бюджетний кросовер в Україні.
Сірого та синього кольорів Українці найчастіше купують Kia Sportage – ще один популярний кросовер у нашій країні. Ба більше, за результатами минулого року Sportage став вітчизняним бестселером.
У чорному кольорі найчастіше можна побачити Toyota Land Cruiser Prado – улюблений позашляховик українців.
Пальма першості у коричневому кольорі належить кросоверу Nissan X-Trail.
Читайте також: