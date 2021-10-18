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    Названо справжні американські автомобілі. Жоден з них не продається в Україні

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    Ford Mustang назвали найбільш американським автомобілем - Названо справжні американські автомобілі. Жоден з них не продається в Україні
    Ford Mustang назвали найбільш американським автомобілем
    Фото: Ford

    У США визначили, які автомобілі можна назвати по-справжньому американськими. Жодна з моделей не представлена в Україні офіційно

    Школа бізнесу Американського університету склала рейтинг найбільш американських автомобілів. Аналітики враховували наступні показники:

    • скільки в конструкції машини використано деталей американського походження;
    • де розташоване виробництво автомобіля;
    • де збирають двигун і трансмісію;
    • де проводяться дослідження та розробки;
    • де знаходиться штаб-квартира автовиробника.

    Переможцем у 2021 році став Ford Mustang. А точніше, його модифікація з механічною коробкою передач. Відомий маслкар можна назвати на 88,5% американським, хоча тільки 77 відсотків компонентів автомобіля виготовлені в США. Але тут зіграли роль додаткові чинники, які додали балів у скарбничку Mustang.

    На другому місці розташувався ще один культовий для американців спортивний автомобіль – Chevrolet Corvette, який набрав 72%.

    Третє місце – у електрокара Tesla Model 3 версій Standard Range, Performance і Long Range. Всі вони рівно на 65% американські.

    Відроджений позашляховик Ford Bronco з 2,7-літровим бензиновим мотором V6 посідає четверте місце. Він на 61% американський.

    П'яте місце поділили між собою відразу п'ять автомобілів, які можна вважати американськими рівно на 60% відсотків. Це:

    • електричний кросовер Tesla Model Y;
    • електричний ліфтбек Tesla Model S;
    • позашляховик Ford Expedition;
    • пікап Chevrolet Colorado;
    • пікап GMC Canyon.

    Цікаво, що жоден зі згаданих автомобілів не продається в Україні офіційно.

    Серед всіх автомобільних марок найвищий відсоток американських у Tesla – 81%.

    General Motors і Ford збирають автомобілі, що складаються в середньому на понад 70% з американських запчастин.

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    Теги: Електромобілі Tesla Ford Bronco Tesla Model S позашляховики Tesla Model Y
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    Названо справжні американські автомобілі. Жоден з них не продається в Україні