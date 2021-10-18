Названо справжні американські автомобілі. Жоден з них не продається в Україні

У США визначили, які автомобілі можна назвати по-справжньому американськими. Жодна з моделей не представлена в Україні офіційно

Школа бізнесу Американського університету склала рейтинг найбільш американських автомобілів. Аналітики враховували наступні показники:

скільки в конструкції машини використано деталей американського походження;

де розташоване виробництво автомобіля;

де збирають двигун і трансмісію;

де проводяться дослідження та розробки;

де знаходиться штаб-квартира автовиробника.

Переможцем у 2021 році став Ford Mustang. А точніше, його модифікація з механічною коробкою передач. Відомий маслкар можна назвати на 88,5% американським, хоча тільки 77 відсотків компонентів автомобіля виготовлені в США. Але тут зіграли роль додаткові чинники, які додали балів у скарбничку Mustang.

На другому місці розташувався ще один культовий для американців спортивний автомобіль – Chevrolet Corvette, який набрав 72%.

Третє місце – у електрокара Tesla Model 3 версій Standard Range, Performance і Long Range. Всі вони рівно на 65% американські.

Відроджений позашляховик Ford Bronco з 2,7-літровим бензиновим мотором V6 посідає четверте місце. Він на 61% американський.

П'яте місце поділили між собою відразу п'ять автомобілів, які можна вважати американськими рівно на 60% відсотків. Це:

електричний кросовер Tesla Model Y;

електричний ліфтбек Tesla Model S;

позашляховик Ford Expedition;

пікап Chevrolet Colorado;

пікап GMC Canyon.

Цікаво, що жоден зі згаданих автомобілів не продається в Україні офіційно.

Серед всіх автомобільних марок найвищий відсоток американських у Tesla – 81%.

General Motors і Ford збирають автомобілі, що складаються в середньому на понад 70% з американських запчастин.