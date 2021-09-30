Названо улюблені седани українців: топ-10 моделей

Експерти розповіли, які нові седани українці купують найчастіше у 2021 році

Експерти сайту Auto.Ria – найбільшого в Україні онлайн-базару автомобілів – назвали найпопулярніші седани за підсумками продаж у серпні 2021 року.

Топ-10 моделей виглядає наступним чином (продажі в одиницях):

Renault Logan - 236;

Toyota Camry - 207;

Toyota Corolla - 91;

Skoda Octavia - 78;

Fiat Tipo - 48;

Audi A8 - 41;

Peugeot 301;

Citroen C-Elysee;

Kia Rio Sedan;

Chevrolet Cobalt.

Трійка лідерів досить передбачувана. Нові Logan, Camry та Corolla дійсно можна часто зустріти на українських дорогах. Також непогані показники є у Skoda Octavia А8, хоча їй не вистачило всього 14 угод, щоб обігнати кросовер Karoq і стати бестселером у межах бренду.

Цікаво, що на шостому місці у списку найпопулярніших седанів розташувався Audi A8 із середньою вартістю у 2,5 мільйона гривень. Він продається не гірше за флагманський кросовер Q8.

Водночас у десятку не потрапили моделі, які раніше були популярними серед українців. Це Mazda 6, якої продали всього 16 моделей, Hyundai Elantra (13 угод), Volkswagen Passat та Skoda Superb (по 9 продаж).

Найбільш ексклюзивними седанами на українському ринку в серпні стали Bentley Flying Spur, Jaguar XF, Mercedes-Benz AMG E 63 S і Volvo S90, яких продали по одному екземпляру.