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    Названо улюблені седани українців: топ-10 моделей

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    Renault Logan - найпопулярніший седан в Україні - Названо улюблені седани українців: топ-10 моделей
    Renault Logan - найпопулярніший седан в Україні
    Фото: Renault

    Експерти розповіли, які нові седани українці купують найчастіше у 2021 році

    Експерти сайту Auto.Ria – найбільшого в Україні онлайн-базару автомобілів – назвали найпопулярніші седани за підсумками продаж у серпні 2021 року.

    Топ-10 моделей виглядає наступним чином (продажі в одиницях):

    • Renault Logan - 236;
    • Toyota Camry - 207;
    • Toyota Corolla - 91;
    • Skoda Octavia - 78;
    • Fiat Tipo - 48;
    • Audi A8 - 41;
    • Peugeot 301;
    • Citroen C-Elysee;
    • Kia Rio Sedan;
    • Chevrolet Cobalt.

    Трійка лідерів досить передбачувана. Нові Logan, Camry та Corolla дійсно можна часто зустріти на українських дорогах. Також непогані показники є у Skoda Octavia А8, хоча їй не вистачило всього 14 угод, щоб обігнати кросовер Karoq і стати бестселером у межах бренду.

    Цікаво, що на шостому місці у списку найпопулярніших седанів розташувався Audi A8 із середньою вартістю у 2,5 мільйона гривень. Він продається не гірше за флагманський кросовер Q8.

    Водночас у десятку не потрапили моделі, які раніше були популярними серед українців. Це Mazda 6, якої продали всього 16 моделей, Hyundai Elantra (13 угод), Volkswagen Passat та Skoda Superb (по 9 продаж).

    Найбільш ексклюзивними седанами на українському ринку в серпні стали Bentley Flying Spur, Jaguar XF, Mercedes-Benz AMG E 63 S і Volvo S90, яких продали по одному екземпляру.

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    Теги: Skoda Octavia Hyundai Volkswagen Renault Toyota Kia Skoda Citroen C-Elysee Renault Logan Audi Toyota Camry Citroen авторинок Chevrolet Cobalt Peugeot Volvo
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    Названо улюблені седани українців: топ-10 моделей