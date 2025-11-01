Українці придбали електромобілів на майже $1,3 млрд: статистика імпорту

З початку року імпорт електрокарів зріс на 52%, а найбільше нових авто надійшло з Китаю

З січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 61,7 тисячі легкових електромобілів. Цей показник на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на «Укравтопром».

Загальна митна вартість імпортованих електромобілів склала майже $1 мільярд 270 млн.

Нові електромобілі: 14,1 тис. авто (зростання на 26%). Їхня загальна митна вартість становила $363,5 млн.

Вживані електромобілі: 47,6 тис. авто (зростання на 62%). Імпорт вживаних електромобілів коштував $906,3 млн.

Географія імпорту:

Нові електромобілі: левову частку нових електрокарів (92%) було завезено з Китайської Народної Республіки. На другому місці опинилась Японія (3%), а на третьому – Німеччина (2%).

Вживані електромобілі: лідером з поставок залишаються США (40%). Другий результат показала Південна Корея (16%), а третій – Німеччина (близько 15%).

Ринок електромобілів в Україні демонструє значне зростання, особливо у сегменті вживаних авто.

Як відомо, вибір транспортного засобу для покупки є важливим фінансовим рішенням, а також емоційним. Як передає «Главком», про це пише видання Consumer Reports, яке проаналізувало деякі з найпопулярніших моделей на автомобільному ринку та розкрило, які проблеми з ними можуть виникнути.

«Споживачі кажуть нам, що під час купівлі автомобіля вони надають пріоритет таким факторам, як надійність і безпека, але коли настає час купувати, дуже часто стиль автомобіля або його імідж впливають на рішення», – каже Джейк Фішер, старший директор з автомобільного тестування в Consumer Reports.

Ось чому важливо підходити до кожного процесу купівлі нового автомобіля з відкритим розумом та використовувати рейтинги CR, щоб знайти найкращі автомобілі в класі та ціновому діапазоні, який ви розглядаєте.