Сі Цзіньпін провів переговори з Трампом

Американський та китайський лідери говорили про війну в Україні

Очільник Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сіньхуа».

Агентство зазначає, що Трамп та Сі Цзіньпін обговорювали війну в Україні. «Сі Цзіньпін наголосив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони продовжуватимуть зменшувати свої розбіжності та якомога швидше досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди для вирішення кризи в її корені», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сі Цзіньпін «уточнив принципову позицію Китаю щодо тайванського питання, наголосивши, що повернення Тайваню до складу Китаю є важливим компонентом післявоєнного міжнародного порядку».

Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.