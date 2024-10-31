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Skoda представила заряджений кросовер для сім'ї (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Skoda представила заряджений кросовер для сім'ї (фото)
Skoda Kodiaq RS оснащений 265-сильним турбомотором
фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq RS отримав 265-сильний турбомотор та спортивну підвіску

Лінійку Skoda Kodiaq 2025 поповнила заряджена версія RS. Спортивний кросовер надійде у продаж із весни. Його подробиці розкрили на офіційному сайті чеського автовиробника.

Кросовер отримав обвіс і 20-дюймові диски
Кросовер отримав обвіс і 20-дюймові диски
фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq RS оснастили 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 265 к. с. і 400 Нм. Дизельної модифікації у лінійці більше не буде.

З 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 6,3 с, а максимальна швидкість становить 232 км/год. Це найшвидший бензиновий кросовер Skoda. Крім того, новий Skoda Kodiaq RS отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма.

На вибір пропонують оздоблення шкірою або алькантарою
На вибір пропонують оздоблення шкірою або алькантарою
фото: Skoda

Від стандартної моделі кросовер Skoda Kodiaq RS відрізняється чорною решіткою, агресивнішими бамперами та обвісом. Стандартними є 20-дюймові диски, а ззаду видно дві вихлопні труби.

У салоні встановили спортивні сидіння
У салоні встановили спортивні сидіння
фото: Skoda

У салоні Skoda Kodiaq RS встановлені спортивні кермо та крісла. Можна вибрати оздоблення шкірою або алькантарою з контрастним червоним декором, а педалі прикрашені металічними накладками.

Модель пропонуватимуть у версіях на 5 і 7 місць. Комплектація Skoda Kodiaq RS розширена – додано матричні фари, потужну акустику Canton, електропривід і вентиляцію сидінь.

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Джерело
Теги: Skoda Kodiaq Skoda автомобіль

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