Skoda представила заряджений кросовер для сім'ї (фото)

Новий Skoda Kodiaq RS отримав 265-сильний турбомотор та спортивну підвіску

Лінійку Skoda Kodiaq 2025 поповнила заряджена версія RS. Спортивний кросовер надійде у продаж із весни. Його подробиці розкрили на офіційному сайті чеського автовиробника.

Кросовер отримав обвіс і 20-дюймові диски фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq RS оснастили 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 265 к. с. і 400 Нм. Дизельної модифікації у лінійці більше не буде.

З 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 6,3 с, а максимальна швидкість становить 232 км/год. Це найшвидший бензиновий кросовер Skoda. Крім того, новий Skoda Kodiaq RS отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма.

На вибір пропонують оздоблення шкірою або алькантарою фото: Skoda

Від стандартної моделі кросовер Skoda Kodiaq RS відрізняється чорною решіткою, агресивнішими бамперами та обвісом. Стандартними є 20-дюймові диски, а ззаду видно дві вихлопні труби.

У салоні встановили спортивні сидіння фото: Skoda

У салоні Skoda Kodiaq RS встановлені спортивні кермо та крісла. Можна вибрати оздоблення шкірою або алькантарою з контрастним червоним декором, а педалі прикрашені металічними накладками.

Модель пропонуватимуть у версіях на 5 і 7 місць. Комплектація Skoda Kodiaq RS розширена – додано матричні фари, потужну акустику Canton, електропривід і вентиляцію сидінь.