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    Підрозділ BMW М випустить власний автомобіль

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    Власна модель M-підрозділу приєднається до модельного ряду&nbsp;BMW вже найближчим часом - Підрозділ BMW М випустить власний автомобіль
    Власна модель M-підрозділу приєднається до модельного ряду BMW вже найближчим часом
    фото: BMW

    Нова модель не матиме аналогів у модельному ряду баварської марки

    Колишній глава М-підрозділу BMW Маркус Флаш заявив, що баварці «виразно» випустять власну «емку», яка буде окремою моделлю, а не «зарядженою» модифікацією будь-якого автомобіля з лінійки БМВ. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Auto Motor Und Sport.

    «Незалежна» модель повинна з'явитися вже в найближчому майбутньому, але це чи суперкар на кшталт М1, або більш практичний автомобіль на кшталт кросовера, поки невідомо. Є ймовірність, що їй стане флагманський позашляховик, який дебютує до кінця місяця.

    Флаш розповів, що власна модель M-підрозділу приєднається до модельного ряду баварської марки вже найближчим часом.

    «Що ж, «незалежна» М-модель безперечно знову з'явиться на світ. Ядром нашого бренду, як і раніше, є гонки та високі характеристики на дорозі. Тим не менш, ми хочемо зберегти і клієнтів, яким подобається виразна розкіш. З M8 та її похідними ми вже досягли успіху, але є ще сегмент, в якому відбувається багато всього цікавого і в якому ми ще не представлені. Я поки що не можу сказати про це більше», – сказав ексглава М-підрозділу.

    При цьому BMW нещодавно назвала дату прем'єри нового флагманського М-кросоверу: повнорозмірний позашляховик з гібридною силовою установкою розсекретять 16 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі. Публічний дебют відбудеться через два тижні — 30 листопада.

    Офіційно підтверджено, що флагман BMW M випускатимуть у США, але інші подробиці тримаються у секреті..

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    Теги: США автомобіль BMW
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    Підрозділ BMW М випустить власний автомобіль