Підрозділ BMW М випустить власний автомобіль

Нова модель не матиме аналогів у модельному ряду баварської марки

Колишній глава М-підрозділу BMW Маркус Флаш заявив, що баварці «виразно» випустять власну «емку», яка буде окремою моделлю, а не «зарядженою» модифікацією будь-якого автомобіля з лінійки БМВ. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Auto Motor Und Sport.

«Незалежна» модель повинна з'явитися вже в найближчому майбутньому, але це чи суперкар на кшталт М1, або більш практичний автомобіль на кшталт кросовера, поки невідомо. Є ймовірність, що їй стане флагманський позашляховик, який дебютує до кінця місяця.

Флаш розповів, що власна модель M-підрозділу приєднається до модельного ряду баварської марки вже найближчим часом.

«Що ж, «незалежна» М-модель безперечно знову з'явиться на світ. Ядром нашого бренду, як і раніше, є гонки та високі характеристики на дорозі. Тим не менш, ми хочемо зберегти і клієнтів, яким подобається виразна розкіш. З M8 та її похідними ми вже досягли успіху, але є ще сегмент, в якому відбувається багато всього цікавого і в якому ми ще не представлені. Я поки що не можу сказати про це більше», – сказав ексглава М-підрозділу.

При цьому BMW нещодавно назвала дату прем'єри нового флагманського М-кросоверу: повнорозмірний позашляховик з гібридною силовою установкою розсекретять 16 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі. Публічний дебют відбудеться через два тижні — 30 листопада.

Офіційно підтверджено, що флагман BMW M випускатимуть у США, але інші подробиці тримаються у секреті..