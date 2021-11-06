В Україні рекордні продажі електромобілів. Названо найпопулярніші моделі

Шведський кросовер Volvo XC40 Recharge став найбільш популярним електромобілем в Україні у жовтні

Минулого місяця в Україні було встановлено одразу два рекорди на ринку електромобілів

У жовтні 2021 року українці придбали майже 1,6 тис. електромобілів. Приблизно половина з них була ввезена з-за кордону вживаними. Ще 44% – це внутрішні перепродажі. І лише 135 електромобілів – близько 8% від загального числа продажів – українці придбали новими, йдеться у дослідженні спілки «Інститут досліджень авторинку».

Незважаючи на загалом невелику кількість електромобілів в структурі ринку, у жовтні зафіксовано одразу два рекорди:

абсолютний максимум імпорту вживаних електрокарів з-за кордону;

максимальна місячна кількість продажів.

Найпопулярніші вживані електромобілі

Найпопулярнішим електромобілем, ввезеним з-за кордону протягом жовтня, виявився Nissan Leaf. Одна з перших моделей електромобілів, що з’явилася на українському авторинку, не втрачає популярності через доступну ціну та непогані технічні характеристики.

На другому місці — найдешевша та водночас найпопулярніша модель Tesla — Model 3.

Третє місце — за компактним Renault Zoe, одному з перших масових європейських електромобілів.

Топ-10 вживаних моделей у жовтня

Nissan Leaf; Tesla Model 3; Renault Zoe; Volkswagen E-Golf; Chevrolet Bolt; Renault Kangoo Z.E. ; Tesla Model S; Tesla Model Y; Hyundai Kona; Audi E-Tron.

Найпопулярніші нові електромобілі

Лідером рейтингу нових електромобілів, зареєстрованих у жовтні, виявився шведський кросовер Volvo XC40 Recharge, який зовсім нещодавно дебютував в Україні. Кросовер має електричну силову установку, яка здатна видавати більше 400 кінських сил та 660 Нм обертального моменту.

Установка живіться від батареї ємністю 78 кіловат-годин. Вона забезпечує запас ходу, за циклом WLTP, на рівні 400 кілометрів, що є далеко не рекордним показником для сучасних електромобілів.

На другому місці фігурує Hyundai Ioniq. Проте, невідомо, чи фігурують у цій статистиці лише продажі седану Ioniq Electric, або ж враховуються й продажі кросовера Ioniq 5, який дебютував на українському ринку цього року.

Третє місце за ще одним кросовером – Audi e-tron, якому вдалося обійти свого головного конкурента – Mercedes EQC.

До «десятки» також потрапили три моделі електромобілів з китайським корінням: Jac IEVS4, Hyundai Encino та Honda M-NV.

Топ-10 нових електромобілів у жовтні