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    В Україні рекордні продажі електромобілів. Названо найпопулярніші моделі

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    Шведський кросовер Volvo XC40 Recharge став найбільш популярним електромобілем в Україні у жовтні - В Україні рекордні продажі електромобілів. Названо найпопулярніші моделі
    Шведський кросовер Volvo XC40 Recharge став найбільш популярним електромобілем в Україні у жовтні
    фото: Volvo

    Минулого місяця в Україні було встановлено одразу два рекорди на ринку електромобілів

    У жовтні 2021 року українці придбали майже 1,6 тис. електромобілів. Приблизно половина з них була ввезена з-за кордону вживаними. Ще 44% – це внутрішні перепродажі. І лише 135 електромобілів – близько 8% від загального числа продажів – українці придбали новими, йдеться у дослідженні спілки «Інститут досліджень авторинку».

    Незважаючи на загалом невелику кількість електромобілів в структурі ринку, у жовтні зафіксовано одразу два рекорди:

    • абсолютний максимум імпорту вживаних електрокарів з-за кордону;
    • максимальна місячна кількість продажів.

    Найпопулярніші вживані електромобілі

    Найпопулярнішим електромобілем, ввезеним з-за кордону протягом жовтня, виявився Nissan Leaf. Одна з перших моделей електромобілів, що з’явилася на українському авторинку, не втрачає популярності через доступну ціну та непогані технічні характеристики.

    На другому місці — найдешевша та водночас найпопулярніша модель Tesla — Model 3.

    Третє місце — за компактним Renault Zoe, одному з перших масових європейських електромобілів.

    Топ-10 вживаних моделей у жовтня

    1. Nissan Leaf;
    2. Tesla Model 3;
    3. Renault Zoe;
    4. Volkswagen E-Golf;
    5. Chevrolet Bolt;
    6. Renault Kangoo Z.E. ;
    7. Tesla Model S;
    8. Tesla Model Y;
    9. Hyundai Kona;
    10. Audi E-Tron.

    Найпопулярніші нові електромобілі

    Лідером рейтингу нових електромобілів, зареєстрованих у жовтні, виявився шведський кросовер Volvo XC40 Recharge, який зовсім нещодавно дебютував в Україні. Кросовер має електричну силову установку, яка здатна видавати більше 400 кінських сил та 660 Нм обертального моменту.

    Установка живіться від батареї ємністю 78 кіловат-годин. Вона забезпечує запас ходу, за циклом WLTP, на рівні 400 кілометрів, що є далеко не рекордним показником для сучасних електромобілів.

    На другому місці фігурує Hyundai Ioniq. Проте, невідомо, чи фігурують у цій статистиці лише продажі седану Ioniq Electric, або ж враховуються й продажі кросовера Ioniq 5, який дебютував на українському ринку цього року.

    Третє місце за ще одним кросовером – Audi e-tron, якому вдалося обійти свого головного конкурента – Mercedes EQC.

    До «десятки» також потрапили три моделі електромобілів з китайським корінням: Jac IEVS4, Hyundai Encino та Honda M-NV.

    Топ-10 нових електромобілів у жовтні

    • Volvo XC40;
    • Hyndai Ioniq;
    • Audi E-Tron;
    • Mercedes-Benz EQC;
    • Hyundai Encino;
    • Jac IEVS4;
    • Jaguar I-Pace;
    • BMW i3;
    • Nissan Leaf;
    • Honda M-NV.

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    В Україні рекордні продажі електромобілів. Названо найпопулярніші моделі