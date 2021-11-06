В Україні рекордні продажі електромобілів. Названо найпопулярніші моделі
Минулого місяця в Україні було встановлено одразу два рекорди на ринку електромобілів
У жовтні 2021 року українці придбали майже 1,6 тис. електромобілів. Приблизно половина з них була ввезена з-за кордону вживаними. Ще 44% – це внутрішні перепродажі. І лише 135 електромобілів – близько 8% від загального числа продажів – українці придбали новими, йдеться у дослідженні спілки «Інститут досліджень авторинку».
Незважаючи на загалом невелику кількість електромобілів в структурі ринку, у жовтні зафіксовано одразу два рекорди:
- абсолютний максимум імпорту вживаних електрокарів з-за кордону;
- максимальна місячна кількість продажів.
Найпопулярніші вживані електромобілі
Найпопулярнішим електромобілем, ввезеним з-за кордону протягом жовтня, виявився Nissan Leaf. Одна з перших моделей електромобілів, що з’явилася на українському авторинку, не втрачає популярності через доступну ціну та непогані технічні характеристики.
На другому місці — найдешевша та водночас найпопулярніша модель Tesla — Model 3.
Третє місце — за компактним Renault Zoe, одному з перших масових європейських електромобілів.
Топ-10 вживаних моделей у жовтня
- Nissan Leaf;
- Tesla Model 3;
- Renault Zoe;
- Volkswagen E-Golf;
- Chevrolet Bolt;
- Renault Kangoo Z.E. ;
- Tesla Model S;
- Tesla Model Y;
- Hyundai Kona;
- Audi E-Tron.
Найпопулярніші нові електромобілі
Лідером рейтингу нових електромобілів, зареєстрованих у жовтні, виявився шведський кросовер Volvo XC40 Recharge, який зовсім нещодавно дебютував в Україні. Кросовер має електричну силову установку, яка здатна видавати більше 400 кінських сил та 660 Нм обертального моменту.
Установка живіться від батареї ємністю 78 кіловат-годин. Вона забезпечує запас ходу, за циклом WLTP, на рівні 400 кілометрів, що є далеко не рекордним показником для сучасних електромобілів.
На другому місці фігурує Hyundai Ioniq. Проте, невідомо, чи фігурують у цій статистиці лише продажі седану Ioniq Electric, або ж враховуються й продажі кросовера Ioniq 5, який дебютував на українському ринку цього року.
Третє місце за ще одним кросовером – Audi e-tron, якому вдалося обійти свого головного конкурента – Mercedes EQC.
До «десятки» також потрапили три моделі електромобілів з китайським корінням: Jac IEVS4, Hyundai Encino та Honda M-NV.
Топ-10 нових електромобілів у жовтні
- Volvo XC40;
- Hyndai Ioniq;
- Audi E-Tron;
- Mercedes-Benz EQC;
- Hyundai Encino;
- Jac IEVS4;
- Jaguar I-Pace;
- BMW i3;
- Nissan Leaf;
- Honda M-NV.
Читайте також: