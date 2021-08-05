Поліція отримала велику партію популярних в Україні кросоверів (фото)

Національна поліція отримала 300 автомобілів Renault Duster, який входить до топ-10 найпопулярніших в Україні

Українська поліція отримала 300 кросоверів Renault Duster. Про це «Главкому» повідомили у пресслужбі українського офісу компанії. Нагадаємо, що Duster входить до «десятки» най популярніших автомобілів в Україні.

Поліцейські отримали кросовери виключно з переднім приводом та 1,6-літровим бензиновим мотором, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою». Такий силовий агрегат видає 115 кінських сил.

Треба відзначити, що це найпростіша та найдешевша версія Duster. В цілому ж це один з найдешевших кросоверів на українському ринку. Нижчі за ціною хіба що китайські моделі.

В Україні Duster – є найпопулярнішою моделлю, яка продається під брендом Renault. Його купують частіше ніж більш доступні Logan та Sandero. Для українського ринку автомобіль виробляють на румунському заводі Dacia. Хоча існує також і російська версія кросовера.