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    Популярна в Україні японська марка інтригує новим кросовером (відео)

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    У лінійці Mazda з'явиться новий кросовер - Популярна в Україні японська марка інтригує новим кросовером (відео)
    У лінійці Mazda з'явиться новий кросовер
    фото з відкритих джерел

    Японська Mazda показала коротке відео, в якому анонсувала новий кросовер

    Mazda підігріла інтерес до прем'єри нового кросовера CX-50, що запланована на 15 листопада. У новому відео-тизері видно лише проблиски кросовера.

    Ще на початку жовтня автовиробник виклав свій план – представити три нові кросовери. Згодом з'являться дві великі моделі – CX-70 і CX-90. А ось першим стане компактний CX-50, який Mazda показала на короткому відео.

    Шпигунські фотографії тестових прототипів CX-50 почали з'являтися ще минулого року. Проте офіційно Mazda підтвердила швидку появу новинки лише в жовтні. Вона розділить платформу із Mazda3 та CX-30.

    Раніше деякі видання вважали, що CX-50 може в перспективі витіснити з лінійки бренду CX-5, який недавно пережив оновлення, а інші – що обидві моделі будуть продаватися паралельно.

    В Україні найпопулярніший автомобіль – кросовер CX-5. Він входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні.

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    Теги: кросовери Mazda
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    Популярна в Україні японська марка інтригує новим кросовером (відео)