Презентовано перші електромобілі компанії, що збирає смартфони iPhone (відео)

Компанія Foxconn, що збирає смартфони для Apple, презентувала власні електромобілі

Тайванська Foxconn презентувала електромобілі власної розробки. До цього компанія була відома лише тим, що збирала смартфони iPhone для Apple.

Компанія продемонструвала відразу три електрокара. Першим на сцену виїхав середньорозмірний кросовер Model C з посадочною формулою 5+2 і двомоторною силовою установкою, що розвиває 408 кінських сил і 700 Нм крутного моменту.

Вона розганяє машину з місця до 100 кілометрів на годину за 3,8 секунди. А акумулятор забезпечує до 700 кілометрів ходу без підзарядки. Щоправда, невідомо, за яким циклом велися вимірювання. Скоріш за все, це власні розрахунки компанії, які у реальному життя будуть набагато скромнішими.

Продажі Model C на батьківщині почнуться у 2023 році.

За кросовером дебютував седан Model E, найшвидша з трьох новинок, зовнішність якої була розроблена спільно з італійською Pininfarina.

Model E має 748-сильну установку. На розгін до «сотні» модель витрачає 2,8 секунди. Запас ходу досягає 750 кілометрів.

Електробус Model T, анонсований ще у 2020 році, може проїжджати на повному заряді батарей до 400 кілометрів. Інших подробиць про модель Foxconn поки не розкрила, зазначивши лише, що її почнуть експлуатувати у 2022 році.

А ось американці цього року протестували найцікавіші електричні новинки і з’ясували, яка модель має найбільший запас ходу. Результати виявилися несподіваними, у чому можна пересвідчитися за цим посиланням.