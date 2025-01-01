Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Теракт у Новому Орлеані: в нападника знайдено прапор ІДІЛ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Новому Орлеані: в нападника знайдено прапор ІДІЛ
Правоохоронці з'ясовують, чи не пов'язаний нападник з ІДІЛ
фото з відкритих джерел

У місті Новий Орлеан автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп

У Сполучених Штатах Америки триває розслідування наїзду пікапа на натовп у Новому Орлеані. Так, у вбитого водія, який вчинив напад правоохоронці знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназвані джерела в правоохоронних органах.

За словами одного зі співрозмовників CNN, кілька вибухових пристроїв було знайдено в контейнері з льодом, який був у пікапі. Водночас Федеральне бюро розслідувань зазначило, що розслідує інцидент як терористичний акт.

Слідчі з'ясовують можливих спільників підозрюваного, а також його політичні чи релігійні погляди і те, чи не пов'язаний він з ІДІЛ.

1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

Зазначається, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп. За словами очевидців, після цього пролунали постріли, ймовірно, водій вийшов на вулицю і почав стріляти. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Згодом стало відомо, що поліцейські ліквідували нападника, коли той вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою.

Читайте також:

Теги: автомобіль теракти в США ІДІЛ США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака дронів на Київ, теракт у Новому Орлеані. Головне за 1 січня
Атака дронів на Київ, теракт у Новому Орлеані. Головне за 1 січня
Сьогодні, 21:00
Унаслідок теракту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали
У Новому Орлеані автівка в'їхала в натовп: десятки загиблих та постраждалих
Сьогодні, 15:19
Які моделі стануть доступнішими для покупців?
Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото)
28 грудня, 2024, 15:25
Ситуація на фронті 23 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2024 року
23 грудня, 2024, 00:00
Місцева влада вважає, що наїзд є терактом
У Німеччині авто в’їхало в натовп на різдвяному ярмарку: десятки постраждалих
20 грудня, 2024, 22:27
Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році
Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році
13 грудня, 2024, 13:27
Skoda скоротить модельну лінійку Octavia
Skoda скоротить модельну лінійку Octavia
12 грудня, 2024, 12:19
Майже 80% українців не можуть здати «на права» з першого разу
Майже 80% українців не можуть здати «на права» з першого разу
5 грудня, 2024, 18:21
Підозру отримали водій та неповнолітній пасажир BMW
Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річний водій отримав підозру
2 грудня, 2024, 23:17

Соціум

Теракт у Новому Орлеані: в нападника знайдено прапор ІДІЛ
Теракт у Новому Орлеані: в нападника знайдено прапор ІДІЛ
СТБ, «Прямий» та низка інших телеканалів не увімкнули державний гімн у новорічну ніч
СТБ, «Прямий» та низка інших телеканалів не увімкнули державний гімн у новорічну ніч
Біля вежі Трампа в Лас-Вегасі пролунав вибух (відео)
Біля вежі Трампа в Лас-Вегасі пролунав вибух (відео)
У Стамбулі відбулася масштабна хода на підтримку Палестини
У Стамбулі відбулася масштабна хода на підтримку Палестини
У новорічну ніч Брюссель охопив хаос: затримано понад сотню людей
У новорічну ніч Брюссель охопив хаос: затримано понад сотню людей
Пес президентки Молдови загубився у новорічну ніч: злякався феєрверків
Пес президентки Молдови загубився у новорічну ніч: злякався феєрверків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
123K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
77K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
30K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
13K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua