Теракт у Новому Орлеані: в нападника знайдено прапор ІДІЛ

Правоохоронці з'ясовують, чи не пов'язаний нападник з ІДІЛ

У місті Новий Орлеан автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп

У Сполучених Штатах Америки триває розслідування наїзду пікапа на натовп у Новому Орлеані. Так, у вбитого водія, який вчинив напад правоохоронці знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназвані джерела в правоохоронних органах.

За словами одного зі співрозмовників CNN, кілька вибухових пристроїв було знайдено в контейнері з льодом, який був у пікапі. Водночас Федеральне бюро розслідувань зазначило, що розслідує інцидент як терористичний акт.

Слідчі з'ясовують можливих спільників підозрюваного, а також його політичні чи релігійні погляди і те, чи не пов'язаний він з ІДІЛ.

1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

🇺🇸Двоє поліцейських у Новому Орлеані були поранені у перестрілці з нападником, який в'їхав у натовп



Вони перебувають у стабільному стані, повідомила під час прес-конференції голова поліції міста Енн Кіркпатрік. pic.twitter.com/KzBorWGR7Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2025

Зазначається, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп. За словами очевидців, після цього пролунали постріли, ймовірно, водій вийшов на вулицю і почав стріляти. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Згодом стало відомо, що поліцейські ліквідували нападника, коли той вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою.