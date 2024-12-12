Skoda скоротить модельну лінійку Octavia

Наразі у компанії немає планів пропонувати Octavia vRS у варіанті плагін-гібрида

Чеський автовиробник не планує у подальшому випускати оновлену Octavia vRS з плагін-гібридною силовою установкою. Вперше PHEV-система дебютувала на авто марки Skoda у 2020 році з появою четвертого покоління моделі. Про це повідомляє Autocar.



PHEV-гібрид використовував 1,4-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом і електромотор потужністю 114 к.с. для сумарної потужності системи 242 к.с. Інтегрована у систему акумуляторна батарея ємністю 13 кВт*год забезпечувала машині пробіг у 60 км лише на електриці.

Коментуючи можливість продовження випуску плагін-гібридів, у Skoda відповіли, що наразі у компанії немає планів пропонувати Octavia vRS у варіанті плагін-гібрида.

Оновлена ​​Octavia vRS тепер живиться виключно від 2,0-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом. Модернізований силовий агрегат отримав збільшену на 20 к.с. потужність завдяки іншим паливним форсункам. Таким чином, оновлена Skoda Octavia vRS розвиває 262 к.с. потужності та близько 400 Нм максимального крутного моменту.

Нагадаємо, що лінійку Skoda Kodiaq 2025 поповнила заряджена версія RS. Спортивний кросовер надійде у продаж із весни.