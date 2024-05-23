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Євросоюз вигадав, як залишити росіян без люксових автівок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Євросоюз вигадав, як залишити росіян без люксових автівок
Росіяни продовжували купувати автівки через Білорусь
фото із відкритих джерел

Financial Times: ЄС знайшов спосіб зупинити постачання люксових авто в РФ через Білорусь

Євросоюз готується посилити санкції проти Білорусі та закрити останню лазівку, яка дозволяла Москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені санкціями в Росії, у відповідь на війну в Україні. Про це пише Financial Times.

За інформацією видання, об'єднання вирішило повністю заборонити експортувати в республіку технології та товари, які можуть бути використані у військових цілях. Тепер план належить схвалити всім членам блоку. Відповідно до проєкту, з яким ознайомилася Financial Times, нові обмеження, які обговорюють країни-члени ЄС, спрямовані на «мінімізацію ризику обходу».

«Якщо нові санкції буде прийнято 27 державами-членами блоку, одним із основних потоків, який буде зупинено новими обмеженнями, стануть автомобілі класу люкс. За нинішньої системи європейські автовиробники, як і раніше, можуть продавати свої автомобілі високого класу до Білорусії, але не до Росії», – йдеться у публікації.

За даними експертів із ЄС, незважаючи на санкції, до Росії через Білорусь продовжили ввозити автомобілі марок Rolls-Royce та Mercedes-Benz. При цьому там стверджують, що для громадянина РФ не становить жодної проблеми придбати люксову машину на території країни. Щомісячний потік транспортних засобів і запчастин до них із країн ЄС до Білорусі зріс із $50 млн у січні 2022 року до $268 млн у січні 2024 року. Зараз найбільша складова експорту із ЄС – це Білорусь. При цьому завозяться авто переважно з Німеччини та Польщі.

«Люди в оточенні Лукашенка, які мали зв’язки з Росією, отримали велику вигоду. Вони багатіли... Ми також знаємо, що саме таким чином предмети розкоші надходять до Росії – через Білорусь», – зазначив директор центру Freedom House у Вільнюсі Вітіс Юрконіс.

Як пише Financial Times, нові санкції також заборонять експорт до та через Білорусь технологій і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу. ЄС також припинить імпорт діамантів з Білорусі, відображаючи нещодавню заборону на каміння російського походження.

Раніше стало відомо, що цього тижня в Італії відбудеться зустріч міністрів фінансів та глав центральних банків країн-членів «Групи семи» (G7) для пошуку спільного рішення щодо залучення російських активів для допомоги Україні. П

Нагадаємо, Росію необхідно позбавити доступу до сучасних технологій за допомогою тотального контролю над експортом у країну, який діяв щодо СРСР під час холодної війни. З такою пропозицією виступила Стенфордська міжнародна робоча група з санкцій проти Росії, пише RTVI з посиланням на останній звіт експертів.

Читайте також: Яким чином санкції видозмінюють економіку РФ?
Теги: Білорусь автопром санкції технології автомобіль Mercedes

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