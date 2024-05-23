Євросоюз вигадав, як залишити росіян без люксових автівок

Financial Times: ЄС знайшов спосіб зупинити постачання люксових авто в РФ через Білорусь

Євросоюз готується посилити санкції проти Білорусі та закрити останню лазівку, яка дозволяла Москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені санкціями в Росії, у відповідь на війну в Україні. Про це пише Financial Times.

За інформацією видання, об'єднання вирішило повністю заборонити експортувати в республіку технології та товари, які можуть бути використані у військових цілях. Тепер план належить схвалити всім членам блоку. Відповідно до проєкту, з яким ознайомилася Financial Times, нові обмеження, які обговорюють країни-члени ЄС, спрямовані на «мінімізацію ризику обходу».

«Якщо нові санкції буде прийнято 27 державами-членами блоку, одним із основних потоків, який буде зупинено новими обмеженнями, стануть автомобілі класу люкс. За нинішньої системи європейські автовиробники, як і раніше, можуть продавати свої автомобілі високого класу до Білорусії, але не до Росії», – йдеться у публікації.

За даними експертів із ЄС, незважаючи на санкції, до Росії через Білорусь продовжили ввозити автомобілі марок Rolls-Royce та Mercedes-Benz. При цьому там стверджують, що для громадянина РФ не становить жодної проблеми придбати люксову машину на території країни. Щомісячний потік транспортних засобів і запчастин до них із країн ЄС до Білорусі зріс із $50 млн у січні 2022 року до $268 млн у січні 2024 року. Зараз найбільша складова експорту із ЄС – це Білорусь. При цьому завозяться авто переважно з Німеччини та Польщі.

«Люди в оточенні Лукашенка, які мали зв’язки з Росією, отримали велику вигоду. Вони багатіли... Ми також знаємо, що саме таким чином предмети розкоші надходять до Росії – через Білорусь», – зазначив директор центру Freedom House у Вільнюсі Вітіс Юрконіс.

Як пише Financial Times, нові санкції також заборонять експорт до та через Білорусь технологій і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу. ЄС також припинить імпорт діамантів з Білорусі, відображаючи нещодавню заборону на каміння російського походження.

Раніше стало відомо, що цього тижня в Італії відбудеться зустріч міністрів фінансів та глав центральних банків країн-членів «Групи семи» (G7) для пошуку спільного рішення щодо залучення російських активів для допомоги Україні. П

Нагадаємо, Росію необхідно позбавити доступу до сучасних технологій за допомогою тотального контролю над експортом у країну, який діяв щодо СРСР під час холодної війни. З такою пропозицією виступила Стенфордська міжнародна робоча група з санкцій проти Росії, пише RTVI з посиланням на останній звіт експертів.