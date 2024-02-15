Останній європейський виробник автомобілів залишив Росію

Концерн Daimler не бере участі в житті російського автовиробника з лютого 2022 року

Концерн Daimler Truck продав частку акцій у найбільшому російському виробнику вантажівок «Камаз»

Російський автопром втратив свого останнього великого іноземного партнера. Німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck продав 15% акцій, що належали йому, найбільшому російському виробнику вантажівок «Камаз», повідомив гендиректор підприємства Сергій Когогін, пишуть росЗМІ.

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Когогін відмовився назвати покупця частки Daimler Truck, а також суму угоди, зазначивши, що німецький концерн не брав участі у житті російського автовиробника з лютого 2022 року.

«Для нас набагато важливіше те, що припинення взаємовідносин з європейськими партнерами, що змінило, безумовно, наш продукт, не вплинуло на нашу можливість виробляти комерційну техніку та розвивати наш модельний ряд», - зазначив гендиректор «Камаза».

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До цього через війну в Україні російський ринок залишили всі західні та світові автовиробники. Останній великий завод продала корейська Hyundai – її підприємство у Санкт-Петербурзі у січні 2024 року придбала компанія «Арт-фінанс».

Daimler Truck став акціонером «Камаза» в 2008 році - тоді він придбав 10% виробника вантажівок в інвесткомпанії «Трійка діалог» Рубена Варданяна за $250 млн. У 2010 році Daimler і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) купили ще 5% «Камаза». Пізніше німецький концерн викупив 1%, який належав ЄБРР.

Основними акціонерами «Камаза» залишаються ДК «Ростех» (47,1%) та компанія «Автоінвест» (23,5%). Остання належить Варданяну (20%), Когогіну (30%) та бізнесменові Миколі Тимохіну (50%).

Завдяки технологіям Mercedes «Камаз» зміг суттєво модернізувати свій модельний ряд. Так, у жовтні 2013 року розпочалося серійне виробництво сідельних тягачів покоління К4 (Камаз 5490). Для них використовується кабіна вантажівки Mercedes Axor , що випускається в Росії, за ліцензією зразка 2001 року, а також дизельний двигун Mercedes OM 457LA.

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У 2023 році за рахунок випуску вантажівок покоління К4 з запасів комплектуючих «Камаз», що залишилися, зміг подвоїти чистий прибуток. Усього було випущено понад 20 тис. вантажівок К4. Після початку війни в Україні у «Камаза» почалися проблеми із компонентною базою для техніки поколінь К4 та К5. Невідомо, чи змогла компанія локалізувати у Росії виробництво необхідних компонентів.

Нагадаємо, з російського ринку в січні 2024 пішли п'ять моделей китайських автомобілів. Про це з посиланням на представництва брендів у Росії повідомляє портал «Китайські автомобілі».

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