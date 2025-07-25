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Маск вимкнув Starlink на Херсонщині під час контрнаступу ЗСУ – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Маск вимкнув Starlink на Херсонщині під час контрнаступу ЗСУ – Reuters
Мільярдер заявляв, що нібито не причетний до ситуації з відключенням
фото: Flickr

ЗМІ зазначає, що Маск особисто наказав старшому інженеру SpaceX відключити покриття Starlink у кількох регіонах України

Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск восени 2022 року мало не зірвав український контрнаступ, обмеживши роботу супутникових терміналів Starlink на частині території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначають журналісти, мільярдер наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX зменшити покриття Starlink над частиною України, зокрема над Херсоном, який тоді був окупований. Так, було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink. За словами захисників, через це вони зазнавали невдачі на лінії фронту та не змогли оточити потрібні позиції росіян.

«Наказ Маска, про який раніше не повідомлялося, є першим відомим випадком, коли мільярдер активно відключає покриття Starlink на полі бою під час конфлікту. Рішення шокувало деяких співробітників Starlink і значно змінило лінію фронту бойових дій, що дозволило Маску "взяти результат війни у свої руки», – йдеться в матеріалі агентства.

Згодом Маск коментував у Х відключення Starlink в Україні 2022 року словами «ми б ніколи не зробили такого». Рішення мільярдера, імовірно, спровокували українські успіхи на фронті, які могли спричинити «ядерну відплату з боку Росії».

Нагадаємо, по всьому світу фіксувались перебої у роботі Starlink. Збій тривав близько 2,5 годин. Раніше американський мільярдер Ілон Маск заявив, що весь український фронт завалиться, якщо він відключить свої системи Starlink.

Як повідомлялося, Німеччина фінансує доступ України до мережі супутникового інтернету, якою керує французька компанія Eutelsat. Це є альтернативою терміналам Starlink американського мільярдера Ілона Маска.

До слова, команда Ілона Маска без попередження встановила термінал Starlink на території Білого дому, що викликало стурбованість серед фахівців з безпеки.

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Теги: Ілон Маск Starlink Херсонщина контрнаступ

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