Tesla відпочиває. Названо найбільші автомобільні компанії світу у 2021 році

Журнал Fortune оприлюднив щорічний рейтинг найбільших компаній світу. «Главком.Техно» відібрав з нього автомобільні компанії

Найбільшою автомобільною компанією в світі у 2021 році визнано Toyota. Про це свідчить щорічний рейтинг Global 500, який традиційно готують журналісти видання Fortune за фінансовими показниками компаній.

У загальному заліку японська компанія опинилася на 9 місці з виручкою $256,7 мільярда.

Слідом за японцями йде німецький Volkswagen. Його показник – майже $254 мільярда.

Третя сходинка дісталася ще одному німецькому концерну – Daimler, який випускає автомобілі під такими брендами, як Mercedes-Benz та Smart. Його виручка склала $175,8 мільярда.

Четверте місце – у Ford з показником $127,1 мільярда.

П’ятірку лідерів замикає Honda з показником $124,2 мільярда.

До «десятки» також потрапили дві китайські компанії – SAIC Motor і China FAW Group.

А ось Tesla, яка є за рівнем капіталізації найбільшою автомобільною компанією в світі, за таким показником, як виручка, займає лише 27 місце. А у загальному заліку рейтингу Fortune вона знаходиться лише на 392 місці.

Топ-10 найбільших автомобільних компаній у світі*

*За даними видання Fortune у 2021 році.