Tesla відпочиває. Названо найбільші автомобільні компанії світу у 2021 році
Журнал Fortune оприлюднив щорічний рейтинг найбільших компаній світу. «Главком.Техно» відібрав з нього автомобільні компанії
Найбільшою автомобільною компанією в світі у 2021 році визнано Toyota. Про це свідчить щорічний рейтинг Global 500, який традиційно готують журналісти видання Fortune за фінансовими показниками компаній.
У загальному заліку японська компанія опинилася на 9 місці з виручкою $256,7 мільярда.
Слідом за японцями йде німецький Volkswagen. Його показник – майже $254 мільярда.
Третя сходинка дісталася ще одному німецькому концерну – Daimler, який випускає автомобілі під такими брендами, як Mercedes-Benz та Smart. Його виручка склала $175,8 мільярда.
Четверте місце – у Ford з показником $127,1 мільярда.
П’ятірку лідерів замикає Honda з показником $124,2 мільярда.
До «десятки» також потрапили дві китайські компанії – SAIC Motor і China FAW Group.
А ось Tesla, яка є за рівнем капіталізації найбільшою автомобільною компанією в світі, за таким показником, як виручка, займає лише 27 місце. А у загальному заліку рейтингу Fortune вона знаходиться лише на 392 місці.
Топ-10 найбільших автомобільних компаній у світі*
*За даними видання Fortune у 2021 році.
|№
|Компанія
|Дохід, млрд $
|1
|Toyota
|256.7
|2
|Volkswagen
|253.9
|3
|Daimler
|175.8
|4
|Ford
|127.1
|5
|Honda
|124.2
|6
|General Motors
|122.4
|7
|BMW
|112.8
|8
|Saic
|107.6
|9
|China FAW
|101.1
|10
|Hyundai
|88.2
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