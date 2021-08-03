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    Tesla відпочиває. Названо найбільші автомобільні компанії світу у 2021 році

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    Toyota визнано найбільшою автомобільною компанією в світі - Tesla відпочиває. Названо найбільші автомобільні компанії світу у 2021 році
    Toyota визнано найбільшою автомобільною компанією в світі
    Фото з відкритих джерел

    Журнал Fortune оприлюднив щорічний рейтинг найбільших компаній світу. «Главком.Техно» відібрав з нього автомобільні компанії

    Найбільшою автомобільною компанією в світі у 2021 році визнано Toyota. Про це свідчить щорічний рейтинг Global 500, який традиційно готують журналісти видання Fortune за фінансовими показниками компаній.

    У загальному заліку японська компанія опинилася на 9 місці з виручкою $256,7 мільярда.

    Слідом за японцями йде німецький Volkswagen. Його показник – майже $254 мільярда.

    Третя сходинка дісталася ще одному німецькому концерну – Daimler, який випускає автомобілі під такими брендами, як Mercedes-Benz та Smart. Його виручка склала $175,8 мільярда.

    Четверте місце – у Ford з показником $127,1 мільярда.

    П’ятірку лідерів замикає Honda з показником $124,2 мільярда.

    До «десятки» також потрапили дві китайські компанії – SAIC Motor і China FAW Group.

    А ось Tesla, яка є за рівнем капіталізації найбільшою автомобільною компанією в світі, за таким показником, як виручка, займає лише 27 місце. А у загальному заліку рейтингу Fortune вона знаходиться лише на 392 місці.

    Топ-10 найбільших автомобільних компаній у світі*

    *За даними видання Fortune у 2021 році.

    Компанія Дохід, млрд $
    1 Toyota 256.7
    2 Volkswagen 253.9
    3 Daimler 175.8
    4 Ford 127.1
    5 Honda 124.2
    6 General Motors 122.4
    7 BMW 112.8
    8 Saic 107.6
    9 China FAW 101.1
    10 Hyundai 88.2

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    Теги: Tesla Hyundai Volkswagen Toyota BMW Honda Daimler
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    Tesla відпочиває. Названо найбільші автомобільні компанії світу у 2021 році